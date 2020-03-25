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Ekonomi

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım kimlere verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ülkemizde yaşanan coronavirüs salgını sebebi ile alınan önlemler kapsammında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sosyal yardımlaşma nakdi yardım hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

25 Mart 2020 Çarşamba  16:56 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:56
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım kimlere verilir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda Corona virüsü salgınından etkilenerek maddi kayıp yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılacağı açıklandı. Sosyal yardım ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, sosyal yardım ödemelerinin Mart ayı sonunda başlayacağını açıklamıştı.

1000 TL sosyal yardım kimlere verilir?

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız" diyerek şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini açıkladı. Ancak sosyal yardım şartları henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından şartlar duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detayların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Dalgalar mendireği aştı

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