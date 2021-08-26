Sosyal yardımlara zam! Maaş katsayısında yüzde 100 artış

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:51

Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşmeyle yardım kalemlerine de zam yapıldı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen, 408.67 TL'lik aile yardımı 429 TL'ye çıkıyor. Her çocuk için ödenen ödeme de ocakta yüzde 5 artacak. Çocuk yardımı ödeneği (0-6) yaş için 94, 6 yaş üstü için 47 TL oldu. Doğum yardımı ödeneği birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

MAAŞ KATSAYISI ARTACAK

Sabah'ın haberine göre, memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 maaş zammını içeren 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre memur ve emeklileri gelecek yıl maaşlarını yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zamlı alacak. Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin statülerinin belirlenmesine ilişkin başlıklar da sözleşmede yer aldı.

EMEKLİLER İÇİN EN DÜŞÜK 1703 TL

Toplu sözleşmenin imzalanmasıyla birçok ödeme netleşirken, enflasyon farkı nedeniyle maaş katsayısı artabilecek. Buna göre emekli olacaklara 2022 yılında ödenecek tazminat tutarı da artacak. 4B ücret tavanı 9 bin 212 lira, en yüksek devlet memuru aylığı da 1793 lira oldu.

Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı ödeneği, ocak ayı itibarıyla toplu sözleşmede yer alan, ilk 6 ay için yüzde 5 olarak belirlenen oranda artacak. Buna göre, temmuz itibarıyla 408.67 TL olan aile yardımı ödeneği 429 TL'ye çıkacak. Bu yıl temmuz ayı itibarıyla her bir çocuk için 44.94 TL olarak hesaplanan çocuk yardımı da gelecek yıl 47.19 TL'ye çıkacak.

ENGELLİ ÇOCUK İÇİN % 50 FAZLA

Yasaya göre, 0-6 yaş grubunda yer alan çocukların ödeneği bir kat artırımlı ödeniyor. Buna göre, Temmuz 2021 itibarıyla 0-6 yaş grubunda 89.89 TL olan tutar ocakta 94.39 TL'ye çıkmış olacak. 4B ücret tavanı 9 bin 212 lira, en yüksek devlet memuru aylığı da 1.793 lira oldu. En az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.

2002'DEN BU YANA YÜZDE 100 ARTIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Aralık 2002'de 392 TL olan en düşük memur maaşı Temmuz 2021 itibarıyla nominal olarak yüzde 1.145, reel olarak yüzde 100 artışla 4.881 TL oldu. Ocak 2022'de bu tutar 5.125 TL'ye çıkacak. Aynı dönemde 578 TL olan ortalama memur maaşı yüzde 913 nominal, yüzde 63 reel artışla 6.144 TL'ye, 377 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı nominal yüzde 769, reel yüzde 40 artışla 3.276 TL'ye yükseldi. Ocakta 3.439 TL olacak.

EK DERS ÜCRETİ 2 PUAN YÜKSELECEK

Toplu sözleşme metninde yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de yüzde 2 ila 5 arasında artış yapıldı. Önceki yıl toplu sözleşmede ek ders ücretlerinin yüzde 5, doktora yapmış öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ise yüzde 10 oranında artırımlı ödenmesi kararı alınmıştı. Bu toplu sözleşmede oranlar sırasıyla yüzde 7 ve 15'e yükseldi.