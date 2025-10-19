İSTANBUL 18°C / 11°C
  Sosyal yardımlarda yeni dönem! ''Aile Kart'' uygulaması
Ekonomi

Sosyal yardımlarda yeni dönem! ''Aile Kart'' uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ve hizmet ödemelerinde kolaylık sağlayan 'Aile Kart' uygulamasını hayata geçirdi. Tek kartla hızlı, güvenli ve pratik işlem dönemi başladı.

IHA19 Ekim 2025 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Sosyal yardımlarda yeni dönem! ''Aile Kart'' uygulaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Kart" uygulamasıyla sosyal hizmet ve yardım ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni bir adımı daha hayata geçirdi. Artık tüm işlemler tek bir kart sayesinde hızlı, güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirilebilecek.

Bakanlık, vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlara hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için "Aile Kart" uygulamasını başlattı. Dijital dönüşümün önemli bir halkasını oluşturan yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde sosyal yardım ve hizmet işlemleri daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşacak. Bakanlığın "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği "Aile Kart" ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca yerel yönetimlerle yapılacak tam entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor. İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapıldığı "Aile Kart" üzerinden yakın dönemde de farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık TAM ATM'leri üzerinden çekebilecek ya da alışverişleri için tüm POS cihazlarında kullanabilecek.

