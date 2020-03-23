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Ekonomi

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Sosyal yardım kimler alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler kapsamında Corona virüsü salgınından etkilenerek maddi kayıp yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılacağı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Sosyal yardım kimler alabilir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sosyal yardımlar için oluşturulan ek kaynağın dağıtımı için ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere nakdi yardım ödemesi yapılacak. Sosyal yardımlaşma nakdi yardım hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23 Mart 2020 Pazartesi  13:14 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:14
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Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını sebebi ile alınan önlemler kapsammında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından sosyal yardımlaşma nakdi yardım hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

SOSYAL YARDIMLAŞMA NAKDİ YARDIM NE KADAR?

Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

SOSYAL YARDIM KİMLER ALABİLİR?

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız" diyerek şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini açıkladı. Ancak sosyal yardım şartları henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından şartlar duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detayların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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