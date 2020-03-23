Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Sosyal yardım kimler alabilir?

23 Mart 2020 Pazartesi 13:14 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:14

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını sebebi ile alınan önlemler kapsammında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından sosyal yardımlaşma nakdi yardım hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

SOSYAL YARDIMLAŞMA NAKDİ YARDIM NE KADAR?



Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

SOSYAL YARDIM KİMLER ALABİLİR?



Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız" diyerek şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini açıkladı. Ancak sosyal yardım şartları henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından şartlar duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detayların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.