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Ekonomi

Sözcü'den tek fotoğraflı manipülasyon... Bakan Şimşek'ten zorlama habere tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü'de bakan olmadığı döneme ilişkin tek bir fotoğrafla bugün manşetten zorlama bir haber yapıldığını belirterek, 'Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır.' ifadesini kullandı.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Sözcü'den tek fotoğraflı manipülasyon... Bakan Şimşek'ten zorlama habere tepki
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Şimşek, sosyal medya hesabından, Sözcü'de yer alan hakkındaki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan olmadığı döneme ilişkin, tek bir fotoğrafla, bugün manşetten ve zorlama bir haber yapıldığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."

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