Sözleşme imzalandı: DASK'ın hasar ödeme gücü yüzde 65 arttı

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 30 Temmuz tarihli kararı doğrultusunda, DASK ile Türk Reasürans arasındaki mevcut teknik işleticilik sözleşmesinin güncel koşullara uyarlanarak yenilenmesine karar verildi.

Bu kapsamda, 8 Ağustos 2020'de Türk Reasürans tarafından devralınarak yürütülmeye başlanan ve 5 yıldır sürdürülen teknik işleticilik sözleşmesi, 8 Ağustos itibarıyla yeniden imzalandı.

5 yıl boyunca, özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere, birçok kritik süreç yönetildi. DASK'ın devralındığı dönemde 25 milyar lira olan ödeme gücü, 5 yılın sonunda 355 milyar liraya çıkarıldı. Aynı yıl içinde meydana gelebilecek iki ayrı depreme karşı finansal teminat sağlayabilecek bir yapı oluşturulurken, bu süreçte DASK'ın fon büyüklüğü yüzde 65 artışla 17,4 milyar liraya yükseltildi.

Türk Reasürans, riskin önemli bir kısmını küresel reasürans piyasasıyla paylaşarak Kahramanmaraş depremleri kapsamında ödenen toplam 40 milyar liralık tazminatın 26 milyar lirasının yurt dışından temin edilmesini sağladı. Bu sayede hem sektörün hem de ülke ekonomisinin üzerindeki mali yük azaltılırken, oluşturulan güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağı sayesinde tüm tazminat ödemeleri 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Deprem anlarında kesintisiz hizmet sunabilmek adına DASK'ın teknolojik altyapısı da yenilendi. İhbar sistemleri günün koşullarına uygun hale getirilerek aynı anda sınırsız hasar ihbarı alınabilecek ve 24 saat içinde eş zamanlı 96 bin hasar dosyası açılabilecek kapasiteye ulaşıldı.

TÜRK REASÜRANS, TÜRKİYE'DE İLK ÖRNEK OLAN KATASTROFİK MODELLEME ÜRÜNÜ CATMOD'U GELİŞTİRDİ

Olası Marmara depremine karşı önlem olarak Ankara'da DASK Olağanüstü Yönetim Merkezini hayata geçiren Türk Reasürans, ana veri merkezini de İstanbul'da yedekli olacak şekilde deprem riskinin düşük olduğu bir bölgeye taşıdı.

Ayrıca iştirak şirketi T-Rupt Teknoloji ile Türkiye'de bir ilk, dünyada ise üçüncü örnek olan katastrofik modelleme ürünü CATMOD'u geliştirdi. Türkiye'ye özgü bina envanteri ve yerel koşulları esas alan bu sistem sayesinde büyük depremler sonrası oluşacak hasarların finansal karşılıkları daha hassas şekilde hesaplanabilir hale geldi.

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi adına e-Devlet üzerinden iletişim bilgilerinin güncellenmesi, poliçe üretim sistemine metrekare kontrolü getirilmesi, bilgi güvenliğine yönelik erişim kısıtlamaları ve kurum/şirket fonksiyonlarının ayrıştırılması gibi birçok önemli adım hayata geçirildi.

Böylece süreçler dijitalleştirilerek daha hızlı ve etkin hale getirildi.

Türkiye genelinde açılan bölgesel irtibat ofisleriyle DASK'ın operasyonel kabiliyeti artırıldı. Böylece hem afet anında sigortalılara daha hızlı erişim sağlandı hem de yerel yönetimlerle işbirliği olanağı geliştirildi.

Türk Reasürans, bunların yanı sıra yüzde 100 sigortalılık hedefi doğrultusunda, sadece depreme karşı değil tüm doğal afetlere karşı kapsamlı finansal güvence sunmayı amaçlayan Zorunlu Afet Sigortası sürecinde de aktif bir rol üstleniyor.