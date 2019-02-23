Sözleşmeli öğretmenlik takvimi 2019! Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

2019'da sözleşmeli öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandıran bir diğer açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan, Etmesgut mitinginde, "20 bin öğretmenin atamasını 5 Şubat'ta gerçekleştirdik. '20 bin öğretmenin atamasını daha önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz" ifadeleri adayların gündeminde oturdu. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Diğer 20 bin sözleşmeli öğetmen ne zaman atacak? İşte bakanlığı atama takvimi ve konuyla ilgili güncel bilgiler

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atanacağını müjdeledi. Böylece 2019'da 40 bin öğretmen atanmış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında “Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapaca

MEB BAŞVURU TARİHLERİNİ AÇIKLADI

MEB tarafından 20 bin öğretmen başvuru tarihleri açıklandı. Açıklanan takvime göre; ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 5 Nisan 2019 tarihinde olacak. Sözlü sınavlar 12 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 4 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

GÖREVDEN AYRILMA GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 6- 17 Ağustos 2018 tarihleri aralığında tamamlanacaktır. Daha sonra öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecektir.

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? ▶ Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. ▶ Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. ▶ Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. ▶ Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek. ▶ Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak. ▶ Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmen sonuçlarına göre, kazanan sözleşmeli öğretmenler atamalar kendilerine tebliğ edilen sözleşmeli öğretmenler, bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE İŞ YAPAR?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar,

Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler,

Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ KISALDI

"2023 vizyonu ile eğitimde istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz' dedi. MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız" dedi. Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor yani yüksek lisans yapmayanlar okul müdürü olamayacak... Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor... Ortaöğretimde alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor... Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NEDİR?

Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev alan kişiler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır. Bu şekilde düşünce yapısı nedeniyle oldukça iyi bir sistem gibi görülmektedir. Öğretmenlerin kendini tekrarlamasını ve oldukları yerde saymasını engelleyen sürekli olarak kendini geliştiren öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

KADROLU ÖĞRETMEN İE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sözleşmeli öğretmenlerde, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu bazı özlük hakları yoktur. Sözleşmeli öğretmenlerin tayin isteme ve atanma yeri gibi seçme şansları bulunmamaktadır; bu sebeple kadro almalarında bölge ile alakalı olarak gecikmeler yaşanabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerden SSK kesintisi yapılmaktadır, sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlere göre daha az maaş almaktadırlar ve kadroluların aksine maaşlarında sözleşmeli olarak görev yaptıkları süreç içinde görev yaptıkları okullardan tahsil ederler. Bu durum zaman zaman maaş gecikmeleri yaşamalarına da neden olabilmektedir. Sözleşmeli öğretmenler yönetici, müdür ve müfettiş olmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple bu mevkilere gelememektedirler. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir. Sözleşmeli öğretmenlikler de herhangi bir kıdem tazminatı ve kademe ilerlemesi bulunmamaktadır. 10 yıllık sözleşmeli öğretmen ile 1 yıllık sözleşmeli öğretmen aynı haklara ve mevkiye sahiptir. Bu yazımızda sözleşmeli öğretmenlik nedir detaylı olarak anlattık. Ayrıca diğer yazımız üzerinden de sözleşmeli öğretmen nasıl olunur öğrenebilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir

ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

MEBBİS ve e-okul şifreleri ile alakalı sorunları,ilçe yöneticileri, kurum yetkilileriyle telefonla görüşüp çözmekteydiler.Ancak güvenlik zafiyeti oluşmaması için artık mebbis şifresi ve E okul veli bilgilendirme sistemi şifrelerini unutanlar ve kaybedenlerin şifreleri kendilerine telefon ile verilmeyecek, şifre beklentilerini çalıştıkları kurumun resmi e-posta adresinden şifremi unuttum şeklinde istekte bulunup,aynı gün içerisinde yeni şifresi kendisine e-posta yoluyla bildirilecektir.

MEBBİS MODÜLLERİ

Devlet Kurumları Modülü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.

Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir programdır.

Denetim Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modüldür.

Kitap Seçim Modülü: Ücretsiz ders Kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktalarına gönderilmesi ve elektronik muayene kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür.

Sosyal Tesisler Modülü: MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, sportesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

Kurum Standartları Modülü: Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.

MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Öğretmenevleri Faaliyet Modülü; Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.