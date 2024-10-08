Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Moskova'da gazetecilerin Akkuyu NGS projesine ilişkin sorularını cevaplayan Novak, ekipman teslimatında yaşanan sıkıntılara ilişkin "Bir sözleşme imzalanmasına rağmen, Batılı bir ülkeden, yani Almanya'dan Siemens şirketinin belirli ekipman öğelerini tedarik etme konusundaki sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal ettiği bir durumda bulduk kendimizi. Kritik olmasa da, proje için yine de yeterince önemliler" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE RUSYA DOST ÜLKELERDEN SATIN ALDI

Türkiye ve Rusya'nın tüm çabalarına rağmen müzakerelerden sonuç çıkmadığını belirten Novak, "Sonuçta Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom ve Türk ortakları derhal gerekli ayarlamaları yaparak dost ülkelerden gerekli ekipmanları satın alarak soruna çözüm buldular ve ilk partiyi Akkuyu NGS şantiyesine ulaştırdılar" dedi.

Bu olayın tüm engelleri nasıl aşılabileceğine ilişkin iyi bir örnek olduğunu kaydeden Novak, "Türk tarafıyla birlikte, şu anda söz konusu durumun projenin genel takvimini nasıl etkileyebileceğini değerlendiriyoruz. Yine de, Akkuyu NGS'nin dört ünitesinin de 2028'de faaliyete geçmesini sağlamak için Türk tarafıyla birlikte her türlü çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Novak, nükleer santralin inşaat sahasındaki mevcut durumu anlatırken, uzmanların şu anda santralin 1 numaralı ünitesinin tüm sistem ve elemanlarını operasyonel hazır duruma getirdiğini ve proje belgelerinde belirtilen kriter ve parametrelere uygunluklarını doğruladığını söyledi.

ALMANYA VERMEDİ, ÇİN'DEN ALDIK

Akkuyu'da birinci reaktörün inşaatının yüzde 90'ın üzerinde tamamlandığını belirten Bakan Bayraktar, Siemens'in teslim etmesi gereken nükleer ada ile ilgili ekipmanları depolarda beklettiğini bu durumun inşaatı yavaşlatma etkisinin olduğunu kaydetti.

Hiçbir hukuki temeli olmayan konunun siyasi tutumla alındığını belirten Bakan Bayraktar, tepkinin en üst düzeyde dile getirildiğini söyledi. Firmanın bu konuda izahat sağlayamadığının altını çizen Bayraktar, "Bu konuda firmanın mutlaka bir bedel ödemesi lazım" dedi.

Alternatiflere işaret eden Bakan Bayraktar, "Bu yapımı üstlenmiş olan Rus şirket Rosatom, bu ürünle alakalı alternatif siparişini Çin'e vermiş durumda. Ürün oradan gelecek. Bu vazgeçilmez bir ürün değil. Ama ciddi anlamda gecikmeye sebebiyet verdiği için de bununla alakalı mutlaka bir karşılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.