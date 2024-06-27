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Ekonomi

S&P, Çin'in uzun vadeli not görünümü durağan olarak teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Çin'in kredi notunu teyit ederken, uzun vadeli not görünümünü durağan olarak belirledi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
S&P, Çin'in uzun vadeli not görünümü durağan olarak teyit etti
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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Çin'in "A+" olan uzun vadeli ve "A-1" olan kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu teyit etti, uzun vadeli not görünümünü durağan olarak belirledi. Açıklamada, Çin'de ekonomik toparlanmanın zayıf emlak sektörü ve yüksek yerel yönetim borç seviyeleriyle sürdüğü ifade edildi.

Uzun vadeli durağan not görünümünün Çin'in gelecek iki yıl içinde yıllık yüzde 4 veya üzerinde bir ekonomik büyümeye geri dönüşünü yansıttığı belirtilen açıklamada, "Bu da net genel devlet borcundaki yıllık artış oranının istikrarlı bir şekilde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 4'üne doğru gerilemesini sağlayacak" denildi.

Çin'e uzun ve kısa vadeli kredi notlarının sırasıyla "A+" ve "A-1" olarak teyit edilmesinin ülkenin sağlam ekonomik büyümeyi sürdürecek politika ayarlarını yansıttığı kaydedilen açıklamada,"Hükümetin finansal ve sosyal istikrarsızlık risklerini ele alma çabaları, ekonominin iç veya dış şoklara karşı kırılganlığı artırmadan hızlı gelişmeye devam etmesine izin vermeli." ifadesine yer verildi.

"ÇİN'E İLİŞKİN NOTLARIMIZI YÜKSELTEBİLİRİZ"

Açıklamada, hükümetin gelecek 3 ila 5 yıl içinde güçlü mali teşviklere devam etmesi halinde ülkenin notunun düşürülebileceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Mali konsolidasyonun öngörülenden daha hızlı olması ve bunun sonucunda net genel devlet borcunun GSYH'nin yüzde 30'unun altına inmesi veya faiz ödemelerinin sürekli olarak gelirin yüzde 5'in altında olması veya her ikisinin birden gerçekleşmesi halinde Çin'e ilişkin notlarımızı yükseltebiliriz."

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Çin'in ekonomik büyümesinin henüz koronavirüs salgını öncesi seviyeye dönmediği kaydedilen açıklamada, 2023'te yüzde 5,2 büyüyen Çin ekonomisinde bu yıl büyümenin yüzde 4,8 olacağı ve gelecek üç yılda büyümenin yüzde 4,5 seviyesine yakın seyredeceği öngörüldü.

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