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Ekonomi

S&P: Küresel ekonomi koronavirüs salgınından büyük darbe alacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), küresel ekonomik aktivitenin koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiğini bildirdi.

AA24 Mart 2020 Salı 19:58 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 19:58
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6 olan daralma beklentisinin, halihazırda iki katına çıktığı kaydedildi.

S&P açıklamasında, “Koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak için alınan önlemlerin ardından küresel ekonomik aktivitenin büyük bir darbe alacağı artık kesin.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa’da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın ABD’dekine benzer şekilde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, erken görülen ekonomik etkiler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğindeki daralmanın ikinci çeyrektekinden daha fazla olabileceği kaydedildi.

Koronavirüsün Çin’de yayılmasının büyük oranda kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, ülke ekonomisinde dengelenmenin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çin’de resmi verilere ilaveten trafik ve yükleme verilerinin de ekonomik aktivitenin iyileşme eğiliminde olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Çin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 seviyesinde daralma göstermesinin öngörüldüğü belirtilen S&P açıklamasında, bununla birlikte ikinci çeyrekte yeniden büyümeye geçilmesini beklendiği belirtildi.

Açıklamada, küresel ölçekte koronavirüsün etkilerinin en son Brezilya, Hindistan ve Meksika’nın içerisinde bulunduğu gelişen ekonomilerde hissedilmesinin beklendiği, bu ekonomilerin de bu yılın ikinci çeyreğinde çift hanelerde daralama gösterebileceği kaydedildi.

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