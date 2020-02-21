DHA 21 Şubat 2020 Cuma11:23 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:23

S&P Global'in "Küresel Kredi Koşulları: Coronavirus Kredi Görünümü Üzerine Gölge Düşürüyor" başlıklı raporunda, "Virüs öncelikle ve herşeyden çok Çin'de olmak üzere, Asya-Pasifik bölygesindeki kredi koşulları üzerinde oldukça yüksek risk oluşturuyor" denildi.

Risk değerlendirmelerinin öncelikle, hızlı gelişen salgına karşın henüz olası etkiler üzerinde bir somut veri içermediğine işaret edilen raporda, buna karşın Çin'in büyüme görünümü üzerinde ciddi kısa vadeli etkilerine dikkat çekildi.

S&P Global'ın bir başka raporuna göre de, dünya hükümetleri yalnızca 2020'de 8.1 trilyon dolar borçlanacaklar ve toplam kamu borçları yıl sonunda 53 trilyon dolara yükselecek.

Bu yıl yapılacak borçlanmanın 5.8 triyon dolar yüzde 70'inin hükümetlerin vadesi gelen uzun vadeli borçlarının refinansmanının oluşturacağını öngören S&P, yeni borçlanmanın ise global GSYH'nın yüzde 2.6'sı düzeyinde 2.3 trilyon dolar olmasının beklendiğini vurguladı. Buna göre, bu yıl en yüksek borçlanmayı 3.0 trilyon dolar ile ABD ve 1.75 trilyon dolar ile Japonya yapacak ve bu iki ülke toplam borçanmanın neredeyse yüzde 60'ını gerçekleştirecek.