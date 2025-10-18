İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

S&P'den Türkiye kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yayımlamadı.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 07:48 - Güncelleme:
S&P'den Türkiye kararı
S&P'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 17 Ekim tarihi verilen Türkiye, Hollanda ve Togo için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin gerçekleştirildiği ancak mevcut kredi notlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için değerlendirme tarihi vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

S&P, halihazırda Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

