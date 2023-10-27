İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

SPK bir şirketin ilk halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaretin pay başına 10,97 liradan ilk halka arzına onay verdi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 23:27 - Güncelleme:
SPK bir şirketin ilk halka arzını onayladı
ABONE OL

SPK haftalık bültenine göre, kurul Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayinin 162 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Sun Tekstil Sanayi Ticaretin 339 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaretin 800 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerlerin toplam 20 milyar lira, Koç Fiat Kredi Finansmanın 650 milyon lira, İntegral Yatırım Menkul Değerlerin 200 milyon lira, Cerean Enerjin 315 milyon lira, Pasha Yatırım Bankasının ayrı ayrı 1 milyar lira ve 50 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaretin pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı.

Kurul, Çan2 Termikin toplam satış hasılatı tutarı 3 milyar 5 milyon 423 bin 800 TL'ye karşılık gelecek gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 6 kişiye toplam 916 bin 566,18 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

  • Sermaye Piyasası Kurulu
  • onay
  • halka arz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.