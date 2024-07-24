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Ekonomi

SPK yakın takibe aldı! Bir kişiye geçici işlem yasağı getirildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 25 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
SPK yakın takibe aldı! Bir kişiye geçici işlem yasağı getirildi
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SPK'nin yayımladığı bültene göre, "Kuyaş Yatırım AŞ (KUYAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, Kurulun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişi hakkında 25 Temmuz 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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