S&P'nin ''Türkiye'' kararı sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama: Attığımız adımlar karşılık buluyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor.

Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.

Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız.