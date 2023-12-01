İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9191
  • EURO
    31,6111
  • ALTIN
    1896.17
  • BIST100
    7948.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • S&P'nin ''Türkiye'' kararı sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama: Attığımız adımlar karşılık buluyor
Ekonomi

S&P'nin ''Türkiye'' kararı sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama: Attığımız adımlar karşılık buluyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi. Kararla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.' dedi.

1 Aralık 2023 Cuma 09:46 - Güncelleme:
S&P'nin ''Türkiye'' kararı sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama: Attığımız adımlar karşılık buluyor
ABONE OL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor.

Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.

Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.