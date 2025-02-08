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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 733 bin 750 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 304 bin 370 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 380 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 493 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 208 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 304 milyon 403 bin 650 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 303 milyon 764 bin 365 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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