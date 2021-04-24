24 Nisan 2021 Cumartesi 08:55 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 08:55

Türkiye 21 milyon aşılamayla dünyada ilk 6'da yer alırken salgınla mücadelesine Sinovac ve BioNTech'ten sonra Rus aşısı Sputnik V'yi de katıyor. Yaz sonunda gelecek olan ve teknoloji transferiyle Türkiye'de de üretilmesi planlanan aşıyı uzmanlar Akşam Gazetesi'ne değerlendirdi:

SONUÇLAR BAŞARILI

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner: "Sputnik V aşısı dünyada Kovid-19'a karşı onaylanan ilk aşı. Bilim dünyası önce yeterli klinik testleri olmadığından şüpheyle yaklaştı ancak daha sonra yapılan bilimsel çalışmalar aşının etkinliğinin başarılı olduğunu gösterdi. Olumsuz tavırlar bitti ve Almanya 30 milyon doz Sputnik V aşısı alacağını açıkladı. Aşının koruma oranları AstraZeneca/Oxford ve Sinovac'tan oldukça yüksek gözüküyor. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji Enstitüsü 3.8 milyon kişinin analizlerine göre aşının yüzde 97.6'lık koruma sağladığını duyurdu. Biontech yüzde 95 oranında, Sinovac ise yüzde 83 oranında bir koruma sağlıyor. AstraZeneca gibi viral vektör kaynaklı aşıda koronavirüse ait küçük bir parçayı insan vücuduna aktarabilmek için zararsız hale getirilen Adenovirüs adlı grip virüsü kullanılıyor."

CİDDİ YAN ETKİ YOK

"Vücuda giren virüs bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor. Lancet Dergisi'nde yaklaşık 20 bin katılımcının yer aldığı

Faz-3 çalışmasında ciddi yan etki, alerji görülmediği açıklandı. Aşının koruyuculuk oranı ise yüzde 91.6 olarak rapor edildi. Aynı zamanda Kovid-19'u geçirenlere göre 1.3-1.5 kat daha fazla antikor yanıtının geliştiği belirtildi. Aşı 2-8 santigrat derece sıcaklıkta yani buzdolabında rahatlıkla saklanabiliyor. Ayrıca 10 dolar yani diğerlerine göre oldukça ucuz."

İNAKTİFE GÖRE DAHA GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Deniz Çalışkan: "Sputnik V aşısı acil kullanım onayı alan aşılar arasında. Adenovirüs vektör aşıları uzun yıllardır bilinen ve kullanılan güvenli bir aşı üretim tekniği. İnaktif aşılara göre daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturuyor. Türkiye Sinovac'ın ardından BioNTech ve Sputnik V'yi de programına kattı. Böylece daha çok vatandaşımızı aşılama imkânımız olacak. Toplumsal bağışıklık için aşı yelpazesinin genişletilmesi olumlu bir çalışma."

AŞI ÇEŞİTLİLİĞİ SALGINI BİTİRECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Nisan'da yaptığı açıklama Sputnik V için ilk etapta düşük ancak 4-5 ay içinde daha fazla miktarda aşı alınacağını kaydetmişti. Bakan Koca, bu etapta Sinovac, BioNTech, Sputnik ve ERÜ'nün yerli aşısı ile burundan spreyin salgını bitirmede etkili olacağını açıklamıştı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ BİTTİ SIRA ÜRETİMDE

Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi için ocak ayında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileriyle anlaşma imzalayan VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, iki ülke arasındaki teknoloji transferinin ardından, Türkiye'de milyonlarca doz üretilebileceğini söylemişti. Oran, "Neticede teknoloji transferi Rusya'dan olsa bile aşı Türkiye'de üretilecek ve aynı zamanda yerli bir aşı olacak. Burada üretilip Avrupa ülkelerine ve talep olan diğer ülkelere ihraç edilecek. Ülkemiz için de insanlık için de iyi bir gelişme olacak" demişti.

40'TAN FAZLA ÜLKEDE SPUTNİK KULLANILIYOR

Sputnik V ile ilgili başlarda şeffaflıkla ilgili eksiklikler hem Rusya'da hem de ülke dışında aşıya şüpheyle yaklaşılmasına neden olmuştu. Ancak bilimsel veriler yayınlanınca bu tutum tersine döndü. Almanya, Rusya'dan toplamda 30 milyon doz Sputnik V aşısı almak istediğini açıkladı. Slovakya ve Çekya da Sputnik V siparişi verdi.

AVRUPA SIRAYA GİRİYOR

Rusya, Beyaz Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Macaristan, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Gine Cumhuriyeti, Tunus, Gabon, Gana, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Ürdün, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Saint Vincent, Grenadinler, Guatemala ve Bahreyn aşıyı onaylayan ve kullanan diğer ülkeler... Özbekistan'a, Sputnik V aşısının ilk partisi dün ulaştı. Son 1 haftada Sputnik V'yi aşılama programına dahil eden ülkeler şöyle: Brezilya, Bosna Hersek, Çin, Mısır, Honduras, İtalya ve Hindistan.