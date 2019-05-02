SSB'den infografikli IDEF'2019 paylaşımı

Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı infografikli paylaşımda Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'19) ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Paylaşımda IDEF'19'a 65 ülke, 15 Bakan, 15 Bakan Yardımcısı, 12 Genelkurmay Başkanı, 4 Kuvvet Komutanı, 481 yerli firma, 580 yabancı firma ve 4 uluslararası kuruluşun katıldığı bilgisine yer verildi.

IDEF'19 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirecek birçok yeni anlaşma yapıldı.

AA'nın haberine göre fuarda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve ROKETSAN arasında "TST 101 Tapa Komplesi" üretimi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Anlaşmaya ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ve ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar imza attı.

Faruk Yiğit, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan protokolü ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE birlikteliğinin imza altına alınmış bir şekli olarak gördüğünü ve bu iş birliği protokolünün TÜBİTAK SAGE’nin tasarlayarak ve ROKETSAN’ın da üreterek kazanabileceğinin bir ispatı olduğunu söyledi.

Gürcan Okumuş da uçaktan atılan mühimmatta kullanılan ve tamamen yurt dışına bağımlı olunan bir ürünün bu iş işbirliği sayesinde yerlileştirildiğini ifade etti.

TST 101 Tapa Komplesinin seri üretimine iki kurumun iş birliğiyle başlanacağını aktaran Okumuş, yurt dışına bağımlı olunan bu üründe yerlileşmenin sağlanacağını ve bu durumun cari açığa olumlu etki edeceğini düşündüğünü belirtti.

Savunma sanayi eğitim faaliyetlerinde iş birliği

Fuarda ayrıca TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında "Savunma Sanayi Eğitim Faaliyetleri" iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

Savunma sanayisine yön veren kuruluşlar arasında anlaşmalar

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), savunma sanayisine yön veren kuruluşlar arasında düzenlenen iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor.

Fuar kapsamında Türkiye'de siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde faaliyet gösteren Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile bazı kuruluşlar arasında anlaşmalar yapıldı.

TÜYAP'ta düzenlenen IDEF'te bulunan ROKETSAN standında, ilk olarak Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile ULAK Haberleşme AŞ arasında MİLAT Yazılım Tabanlı Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'ne (MAYA) Çözümlerinin Ortak Altyapı Platformu Olarak Kullanılmasına İlişkin İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Anlaşmayı, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik ve ULAK AŞ Genel Müdürü Ali Metin Balcı imzaladı.

Söz konusu iş birliğinin amacı, kümelenme üyesi özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların yerli ve milli bir platform olan MAYA platformunu kullanarak imkan ve kabiliyetlerini artırmak.

IoT Güvenliği Konusunda İyi Niyet Anlaşması

Ardından Türkiye'nin en büyük elektronik üreticilerinden ve kümelenmenin üyelerinden biri olan Vestel Elektronik'le Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi arasında Nesnelerin İnterneti (IoT) Güvenliği Konusunda İyi Niyet Anlaşması yapıldı.

IoT ekosistemi oluşturulması ve bu kapsamda çalıştaylar ya da toplantılar düzenlenerek sektörün analiz edilmesini amaçlayan anlaşmayı, Vestel Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Burak Savak ile SSB yetkilileri imzaladı.

STM AŞ ve HAVELSAN arasında İyi Niyet Protokolü

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile STM AŞ ve HAVELSAN arasında ise İyi Niyet Protokolü imzalandı.

Anlaşmayı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, SSB Siber Güvenlik Grup Başkanı Mustafa Özçelik, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve STM AŞ Genel Müdürü Murat Ekinci imzaladı.

Söz konusu iş birliği ile STM AŞ, HAVELSAN AŞ'nin yurt içi ve yurt dışı sektör bilgisini, uluslararası pazar bağlantılarını, büyük ölçekli uluslararası organizasyon tecrübesini, kendi markası ile bilinirliğini sağlamış olduğu siber güvenlik yarışma tecrübesini kullanarak ekosisteme fayda sağlayacak.