SSB'den SAHA'da peş peşe anlaşmalar

SAHA 2026, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA 2026'da, Türk savunma sanayisinde çeşitli sözleşmeler imzalanıyor. Bu kapsamda SSB birçok yerli şirketle sözleşme imzaladı.

SSB ile STM arasında imzalanan Anti-Operatör Kamikaze Sistem Geliştirilmesi (TIRPAN) Projesi imza törenine, SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve SSB Harekat Destek Grup Başkanı Hacı Ömer Karakuzu katıldı.

Hüseyin Avşar, konuşmasında, TIRPAN'ın sahada önemli bir değer oluşturacak bir proje olduğunu ifade etti. Özgür Güleryüz de SSB'ye teşekkür ederek, TIRPAN gibi projelerin hayata geçirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"TOYGAR-N PROJESİ, NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELEDE JANDARMAMIZA BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK"

SSB ile HAVELSAN arasında da "TOYGAR-N Projesi Sözleşme Değişikliği-2" imzaları atıldı. Törende Hüseyin Avşar, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve SSB Harekat Destek Grup Başkanı Hacı Ömer Karakuzu yer aldı.

Avşar, HAVELSAN ile imzaladıkları projenin harekat destek konsepti kapsamında imzalandığını belirterek, "Narkotik suçlarla mücadele anında jandarmamıza çok büyük katkılar sağlayacak bir proje. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Nacar, imzaladıkları sözleşme değişikliğinin Jandarma Genel Komutanlığının kullanımında değerlendirileceğini aktararak, "Bu sistem sahada güzel sonuçlar verdi ve sistem sayısının artması hedefleniyor. Bu konuda hem yazılım hem donanım anlamında yurt dışı bağımlılığını da ortadan kaldırabilecek bir sistem inşa ediyoruz." diye konuştu.

SSB ve Hyperever arasında da Dört Bacaklı Hibrit Robot Geliştirilmesi (AKBAŞ) Projesi'nin imzaları atıldı. İmza töreninde Hüseyin Avşar, Hyperever Genel Müdürü Çayan Baykal ve Hacı Ömer Karakuzu yer aldı.

Avşar, savunma sanayisinin her alanında "varız" dediklerini belirterek, "Dört bacaklı robotlar dünyada çok hızlı gelişen bir alan. Bu alanda da oyunda varız diyoruz. Hyperever çok yeni ama çok gelecek vadeden bir firma. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çayan Baykal ise bu projenin dünyanın konuştuğu ve çalıştığı fiziksel yapay zeka konseptini de çalışacakları bir proje olacağına işaret ederek, sahadaki ihtiyaçlara yönelik yerli teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.