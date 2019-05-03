SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşı ne kadar olacak? 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşını yakından takip ediyor. Enflasyon rakamları ile şekillenen maaşlarda zam olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler yatacak. SSK, Bağ-Kur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması düşünülüyor. Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı enflasyon verileri göz önünde bulundurularak bekleniyor. Haberin devamında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşını bulabilirsiniz. İşte detaylar…

İŞTE SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLİERİNİN GÜNCEL MAAŞI

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira ikramiye alacak. Ödemeler mayıs ve ağustosta yapılacak. Temmuzda ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 312 liraya varan artış gerçekleşecek.

YENİ BAŞVURAN DA ALABİLECEK

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin, SSK, Bağ-Kur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba geçecek. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. Memur emeklisi maaşını 1-5 Haziran’da alıyor. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşını, emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi bayrama maaşlarını çekmiş olarak girecek. Memur emeklisine de 31 Mayıs’a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak.

İKİNCİ İKRAMİYE AĞUSTOSTA

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019’u 1000 lira ikramiyeyle kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

EN AZ YÜZDE 6 ZAM

Enflasyon raporuna göre, temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166,57 lira artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95,72 lira artışla 1.691 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71,38 lira artışla 1.260 lira 97 kuruşa ulaşacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109,09 lira artışla 1.927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67,52 lira artışla 1.193 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verileri gerekiyor.

MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Zam oranında bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Bu nedenle Ocak-Haziran enflasyonu merakla beklenirken, yarın açıklanacak Nisan verisi zam oranını büyük ölçüde şekillendirecek. Böylece ilk 4 aylık veri ortaya çıkmış olacak, geriye sadece Mayıs ve Haziran enflasyonunun belli olması kalacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ise zam oranına ilişkin ilk ipucunu ortaya koyuyor. Buna göre, Ocak-Haziran enflasyonu yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 2 enflasyon farkı olacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 125 lira 48 kuruştan bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 390 lira 70 kuruştan 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak.