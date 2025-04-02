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Ekonomi

SSK Başlangıcı 1993, 2003, 2013 olanlar dikkat! SGK'dan erken emeklilik fırsatı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'deki yüz binlerce sigortalı çalışanı yakından ilgilendiren duyurulara zaman zaman imza atıyor. SSK başlangıcı 1993, 2003 ve 2013 olan kişiler için SGK tarafından açıklanan erken emeklilik fırsatları dikkat çekiyor. 3600 gün, 1800 gün ve doğum ya da engellilik gibi özel durumlar, binlerce kişiye erken emeklilik şansı tanıyor.

2 Nisan 2025 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
SSK Başlangıcı 1993, 2003, 2013 olanlar dikkat! SGK'dan erken emeklilik fırsatı
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SGK'nın duyurduğu yeni şartlar, SSK başlangıcı 1993, 2003, 2013 olan vatandaşlar için erken emeklilik kapısını araladı. SSK girişi 1993, 2003 ve 2013 olanlar için SGK'nın sunduğu erken emeklilik alternatifleri sayesinde, farklı şartlarda emekli olmak mümkün.

Peki, 1800 ve 3600 günle kimler emekli olabilir? SGK'nın sunduğu bu avantajlar neler? İşte erken emeklilik hayalini kuranlar için yeni gelişmeler haberimizde..

Türkiye'de yüz binlerce sigortalı çalışanın gözü, SGK tarafından zaman zaman yapılan erken emeklilik duyurularında. Özellikle SSK giriş tarihi 1993, 2003 ya da 2013 olan bireyler için belirli şartlarla 1800 ve 3600 prim günü üzerinden emekli olma fırsatı doğabiliyor. Peki, bu haklardan kimler yararlanabilir?

1800 GÜNLE MALULEN EMEKLİLİK

SGK, çalışma gücünde en az %60 kayıp yaşayan vatandaşlara malulen emeklilik hakkı tanıyor. Bu kapsamda en az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor.

Malulen emeklilikte yaş şartı aranmıyor ancak bu hak, resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş ciddi sağlık sorunlarına bağlı olarak veriliyor.

ANNELERE 2160 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK

Kadın sigortalılar için SGK'nın sunduğu bir diğer avantaj ise doğum borçlanması. Üç çocuk için toplamda 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı tanınıyor.

Bu borçlanma sayesinde kadın çalışanlar, yaş ve prim şartlarını sağladıklarında 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK

Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde SSK girişi olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile kısmi emeklilik hakkı doğuyor.

Bu emeklilik türünde yaş şartı bulunsa da, daha kısa sürede emeklilik maaşı almaya başlanabiliyor.

YIPRANMA PAYI İLE YAŞ ŞARTI AZALIYOR

Bazı meslek grupları için SGK, fiili hizmet süresi zammı yani yıpranma hakkı sunuyor. Madencilik, sağlık çalışanlığı ve basın gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlar için

çalışma sürelerine ek prim günleri ekleniyor ve yaş şartı da düşürülüyor. Bu uygulama ile çalışanlar hem daha erken emekli oluyor hem de daha fazla primle maaş alabiliyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLARA YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK

SGK, en az %40 engelli raporu olan çalışanlara da erken emeklilik hakkı sağlıyor. Engellilik durumuna göre 15 yıl ve 3600 günle emeklilik mümkün hale geliyor.

Bu kapsamda yaş şartı aranmazken, vergi indirimi belgesi ile emeklilik süreci hızlandırılabiliyor.

Not: Emeklilik planınızı netleştirmek için SGK il müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden bireysel durumunuza özel bilgi alabilirsiniz.

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