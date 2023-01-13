SSK emekli maaşı ne kadar oldu 2023? 4A, 4B, 4C SSK emekli maaşı tablosu

SSK emekli maaşı tablosu, Emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılırken en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Buna göre SSK emekli maaşı ne kadar oldu 2023? İşte 4A, 4B, 4C SSK emekli maaşı tablosu

SGK EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM GELDİ?



Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 30 zam alacağını açıkladı.SSK emeklisine yüzde 30'luk zam oranının ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL'ye yükseldi.

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken SSK 2000 öncesi 4.867 liradan 6.327 liraya yükseltildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

Bağ-Kur ve SSK emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL'ye, Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye çıkartıldı.

SSK EMEKLİ MAAŞI TABLOSU 2023

SSK (2000 Öncesi) 2022 Temmuz ayında 4.687 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.859 TL emekli maaşı alacak.

SSK (2000 Sonrası) 2022 Temmuz ayında 2.905 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.

SSK ve Bağ-Kur (2000 öncesi) 2022 Temmuz ayında 5.021 TL maaş alırken 2023 Ocak ayında 6.527 TL emekli maaşı alacak.

SSK ve Bağ-Kur (2000 öncesi) 2022 Temmuz ayında 4.526 TL maaş alırken 2023 Ocak ayında 5.884 TL emekli maaşı alacak.

Bağ-Kur (Esnaf) 2022 Temmuz ayında 3.415 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.

Bağ-Kur (Tarım) 2022 Temmuz ayında 3.219 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 5.500 TL emekli maaşı alacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye çıkmış oldu.

Vatandaşlar 4A, 4B ve 4C emekli maaşının ne kadar olduğunu e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.