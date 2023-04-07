SSK emekli maaşı ne zaman yatar? Bayram ikramiyeleri ve EYT emekli maaşı ödeme tarihleri

EYT emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, bayram ikramiyesinin ise 2 bin TL'ye çıkarılmasının ardından EYT, SSK emekli maaşlarının ödeneceği tarihler sorgulanmaya başlandı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'lilerin maaşları belirlenen tahsis numaralarına göre ödenecek. Buna göre SSK emekli maaşı ne zaman yatar? İşte bayram ikramiyesi ve EYT emekli maaşı ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?



EYT emekli maaşları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emekli taban maaşlarına yapılan iyileştirme sonrasında en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak güncellendi. Binlerce emekli, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Maaşın yanı sıra emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini de bayramdan önce alacaklar. İşte Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarının ödeneceği tarihler...

SSK, BAĞ-KUR EYT EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek