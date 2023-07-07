SSK ve Bağ-Kur Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur emekli zammıyla ilgili açıklamada bulundu. 2023 Temmuz SSK emekli zammının ne kadar olacağı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Temmuz ayından sonra SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu 2023 yeniden şekillenecek. Emeklilerin maaş zammına ek olarak efah payı da eklenecek. Buna göre; Bağ-Kur Emekli maaş zammı ne kadar oldu? En düşük SSK Bağ-Kur emeklisi kaç lira oldu? İşte 2023 Temmuz zammıyla SSK, Bağ-Kur emekli zammı maaş tablosu

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?



2023 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. TUİK tarafından açıklanan göre Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru etkileyecek olan düzenlemeyle birlikte maaşlara ek zam gelecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine Temmuz ayında yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL olan SSK ve bağ-Kur emeklileri için taban maaşının 1000-2500 TL artırılarak 8.500-10.000 TL bandına çıkartılması da gündemde yer alıyor.

Emekli maaşına yapılacak zam oranı, refah payı ve yeni düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak. Düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?



Yüzde 19,77'lik zamla beraber SSK (2008 öncesi) sigortalıların 6 bin 93 lira olan kök aylığı 7 bin 298 lira, SSK (2008 sonrası) emeklilerin 2 bin 199 lira kök aylığı 2 bin 634 liraya SSK tarım (2008 sonrası) kök aylığı bin 650 liradan bin 976 liraya çıktı.

En düşük emekli aylığı olan 7500 lirayı Haziran-Aralık dönemi için de almaya devam edecekler. Bağ-Kur (esnaf 2008 sonrası) 2 bin 343 lira olan kök aylık 2 bin 806 liraya, Bağ-Kur (Tarım 2008 sonrası) 1852 liradan 2 bin 218 liraya yükselirken, 7500 lira almaya devam edecekler.

2023 Ocak Kök Aylık - Haziran Ödenen Aylık - Temmuz 2023 Kök Aylık

SSK (2008 Öncesi) 6.093 - 7.500 - 7.298 7.500

SSK (2008 Sonrası) 2.199 - 7.500 - 2.634 7.500

SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 - 7.500 - 1.976 - 7.500

BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 - 7.500 - 2.806 - 7.500

BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 - 7.500 - 2.218 - 7.500 Ek ödeme dahil

Mevcut durumda memur emeklileri yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı olarak yüzde 17,55 zam alacak.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU 2023



Emekliye zam düzenlemesi için doğrudan refah payı dışında önemli bir formül de kademeli zam formülü oldu. Maaşlara kademeli zam formülü devreye girerse; daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak.

7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki emekli maaşı için ayrı ayrı kademeli artış yapılması bekleniyor.

7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45

10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40

15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35

20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar; SSK emeklilerine 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 Temmuz arasında yatmaya başlayacak.