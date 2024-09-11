STA ile yeni yatırımların önü açılacak! Körfez sermayesinin rotası Türkiye

Büyükelçi Sönmez, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile güçlenen ikili ilişkileri ve işbirliğini Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya değerlendirdi.

STA ile ilgili müzakerelerin birçok alanı kapsayacak şekilde devam ettiğinin altını çizen Sönmez, "Türkiye ile KİK arasında imzalanması beklenen STA, Türkiye ve Kuveyt merkezli şirketler için yeni yatırımların önünü açacak." dedi.

Anlaşmanın genel olarak Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ticareti artıracak uygun bir yatırım ortamı yaratmasının hedeflendiğini dile getiren Sönmez, STA'nın ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin daha kapsamlı bir çerçevede geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Anlaşmayla ilgili müzakerelerin ilk turunun Ankara'da temmuz ayında yapıldığını ve STA'nın yakında imzalanabileceğini söyleyen Sönmez, Türkiye-KİK ülkeleri arasında 2002 yılında 2,1 milyar dolar olan ticaret hacminin 2023 yılı itibarıyla 31,4 milyar dolara yükseldiğini ve STA'ylla karşılıklı ticaret hacminin daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

STA'nın hayata geçmesiyle Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında farklı alanlarda yeni ekonomik işbirliği fırsatlarının doğacağını dile getiren Sönmez, Türkiye ile Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin üzerinden 60 yıl geçtiğini ve iki dost ülke arasında güçlü bağların olduğunu vurguladı.



İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Türkiye'nin Kuveyt'le ticaret, yatırım ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğunu aktaran Büyükelçi Sönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye-Kuveyt arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Nitekim iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024'ün ilk yarısında 338 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl 688 milyon dolara ulaşan ikili ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz."

Kuveyt'in Türkiye için önemli bir ekonomik ortak ve Türk şirketleri için önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Sönmez, "Türk müteahhitlik firmaları, şu ana kadar Kuveyt'te 9,2 milyar dolar değerindeki 50 projeyi hayata geçirdi." diye konuştu.

Büyük Türk müteahhitlik firmalarının yatırım yaptığı ülkeler arasında Kuveyt'in 12. sırada yer aldığına işaret eden Sönmez, Türk firması Limak tarafından hayata geçirilen Kuveyt Havalimanı projesinin iki ülke arasındaki en büyük proje olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Sönmez, Türkiye'nin her iki ülkedeki sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalamak üzere ikili işbirliğini daha da ilerletmek istediğini, Kuveyt'in de 2002-2023 yıllarında yaptığı 1,96 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'deki büyük yatırımcı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye ile Kuveyt arasında savunma sanayi alanında da işbirliğinin olduğunu aktaran Sönmez, Kuveyt'in Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın aldığını ve bunun da iki ülkenin savunma sanayi alanındaki güçlü işbirliğini yansıttığını kaydetti.

Büyükelçi Sönmez ayrıca Kuveyt'ten 2023 yılında Türkiye'ye yaklaşık 400 bin turistin geldiği bilgisini paylaştı.