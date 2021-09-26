26 Eylül 2021 Pazar 12:15 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 12:15

Stajyer maaşı 2021 staj gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Mezun olmak, deneyim kazanmak ve sınıf geçmek için birçok öğrenci, mezun olacakları alana ilişkin sektörlerde staj görüyor. Stajyer maaşı için devlet katkı sağlıyor. Yasaya göre staj yapan öğrencilerin, en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar stajyer maaşı alması gerekiyor. Peki Stajyer maaşı 2021 ne kadar? Stajyer maaşına devlet desteği kaç TL? İşte detaylar...

STAJYER MAAŞI 2021 NE KADAR?

Staj yapan öğrencilere geçtiğimiz sene yılı sonuna kadar en az 631 TL ücret ödendi. 2021 asgari ücreti bekar bir işçi için AGİ dahil 3.093,162 Llira olarak belirlendi. AGİ miktarı ise bekar için 268,162 lira oldu.

Bu durumda 2021 asgari ücretinden AGİ miktarı çıkarıldığında elde edilen rakamın yüzde 30'u olan 767 lira 2021 yılı için minimum stajyer maaşı oluyor. Bu belirlenen asgari rakamdır, daha fazlasını ödemek kurumun tercihindedir.

Asgari ücrette görülen artış ile ödenecek taban maaş miktarı da değişti. Stajyerlere geçen sene en az 619,19 TL ödeniyordu. Stajyer maaş tutarı bu sene ise 767,27 TL'ye çıktı.

STAJYER MAAŞINA DEVLET DESTEĞİ KAÇ TL?

Stajyer maaşı için devlet katkı sağlıyor. Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise 255,75 lira olarak uygulanıyor.

İşletmelerde staj gören öğrencilere verilecek ücretin alt sınırının bulunduğu belirtildi. Yasaya göre staj yapan öğrencilerin, en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş alması gerekiyor.

İşletmelerde beceri eğitimi adı da verilen mesleki öğrencilerin staj eğitim sürecine katılan öğrenciler için stajyer maaşı; 2021 asgari ücretinden AGİ miktarı çıkarıldığında elde edilen rakamın yüzde 30'u olan 767 lira, minimum stajyer maaşı oluyor.

Meslek lisesi staj öğrencilerinin alacakları maaş ücreti yılda bir kez yenilenmektedir. Her yıl sonunda asgari ücrete bağlı olarak artış sağlayan satj ücreti memur maaş zammından etkilenmemektedir.

İŞVERENE DEVLET DESTEĞİ

Usta-çırak ilişkisi, küçük işletmelerde eleman yetiştirmek ve mesleğe kazandırmak açısından yüz yıllardır önemini koruyor.

Hükümet, ekonomi reform programı kapsamında Eylül ayından başlayarak mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmaya çalışacak. Bunun için, kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme yapılacak.

Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise 255,75 lira olarak uygulanıyor.

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin ücretlerine devlet desteği de katkı sağlıypr. Böylelikle işverenin yükleri azalacak. Çırak ve öğrencilerin aylık stajyer maaşı tutarları yıl sonuna kadar; günlük 59,33 lira, aylık 1788 lirayı buluyor.

STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

2021 yılında ödenecek asgari ücretin belli olmasının ardından stajyer öğrenci olarak görev alan meslek lisesi öğrencilerine ödenen maaşlarda da artış yaşanmış oldu. Yaşanan bu artış sonrası stajyer öğrenci maaşları da belli oldu.

3308 sayılı yasa gereği sigortaları devletçe karşılanan kendilerine de aylık olarak asgari ücretin 1/3 oranında maaş ödenen Meslek lisesi 12. sınıf işletmede beceri eğitimi alan öğrencileri stajyer maaşı almaktadırlar.

Stajyer maaşlarının hesaplanması asgari ücretin net tutarı üzerinden yapılmaktadır.

Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi satjyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.

2021 asgari ücretinden AGİ miktarı çıkarıldığında elde edilen rakamın yüzde 30'u hesaplandığında stajyer maaşı ortaya çıkar.

2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.

STAJ NEDİR?

Stajyer öğrenciler haftanın 3 günü 24 saatlik işletmede beceri eğitimini haftanın ya ilk üç günü ya da son üç günü olarak iş yerlerinde staj olarak tamamlamaktadırlar. Çalıştıkları bu süre için de kendilerine maaş ödemesi yapılmaktadır.

Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 4 yıllık örgün eğitimleri süresi boyunca okullarda gördükleri teorik ve pratik eğitimlerin iş hayatında beceriye dönüşmesi için staj görevi yapmaktadırlar.