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Ekonomi

Standard & Poor's'tan gelişmekte olan ekonomiler için yüzde 4,7'lik bir küçülme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl yaklaşık yüzde 4,7 oranında daralacağını ve 2021'de yüzde 5,9 büyüyeceği beklentisinde.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:51 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:51
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S&P'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kötüleşmesi ve ihracatta yaşanan sert düşüş nedeniyle çoğu gelişmekte olan piyasa ekonomisinin gayrisafi yurt içi hasılasında bu yıl derin bir düşüş beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Çin hariç gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 4,7 daralacağı ve 2021'de yüzde 5,9 büyüyeceği öngörüldü.

Daha iyi finansal koşullar ve kilit ticaret ortaklarındaki kademeli iyileşmenin gelişmekte olan piyasalardaki büyümeyi desteklediğine işaret edilen açıklamada, ancak yatırımcı güveninin kırılgan olmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle tüm gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde kalıcı üretim kaybının beklendiği belirtilerek, bu kaybın Hindistan'da yüzde 11, Latin Amerika ve Güney Afrika'nın çoğunda yüzde 6 ila 7, gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin çoğunda yüzde 3 ila 4 ve Malezya ile Endonezya'da yüzde 2 olacağı tahmin edildi.

Salgının gelişimi ve buna karşı hayata geçirilen politika yanıtlarının toparlanmada kilit rol oynayacağının vurgulandığı açıklamada, özel sektörün dinamizmi ve dış faktörlerin de toparlanma beklentileri için önemli olduğu aktarıldı.

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