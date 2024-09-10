Star Gazetesi'ne konuşan Bakan Işıkhan: Hedefimiz fiyat istikrarı ve istihdam

Mardin'de bir dizi çalışmayı tamamlayan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan aralarında Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çalışan kadınlar başta olmak üzere yeni çalışma modellerinin hayata geçirilmesini merak bekleyenler var. Esnek çalışmaya ilişkin neler söylersiniz?

Çalışma Hayatının dinamikleri çerçevesinde politika geliştiren bir kurumuz. Bu çerçevede dünyada çalışma hayatında yaşanan dönüşümü, çalışanlarımızın haklarını koruyarak ve geliştirerek ülkemize uyarlamak durumundayız.

Çalışma hayatının dinamikliğinin gereği olarak ortaya çıkan yeni çalışma sistemleri ve bunlara uyum sağlayacak düzenlemeler yapma ihtiyacı olabiliyor. Buna ilişkin yapılacak çalışmalarımızın özünde insana yaraşır bir çalışma ortamı oluşturmak var.

Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce açıkladığı gibi kapsamlı bir iş kanunu için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı yaparken de gerek işveren gerekse işçi sendikalarımızla birebir temas halinde olmaya özen gösteriyoruz.

Çalışanlarımızın ve sendikalarımızın hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana milletimizin ve çalışanların haklarını geliştirmek için devrim niteliğinde adımlar attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Çalışanların haklarında bir geriye doğru gidişe asla izin vermeyiz.

İŞSİZLİK AZALDI, İSTİHDAM ARTTI

İşsizlik hedefleri ile istihdam hedeflerine ulaşılabilecek mi?

İşsizlik ve istihdam hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Özellikle son dönemde hayata geçirdiğimiz yeni istihdam programları ve işgücü piyasasını destekleyen politikalar, bu hedeflere ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. İşsizlik oranını düşürmek ve istihdamı artırmak için özellikle gençler, kadınlar ve mevsimlik işçiler gibi gruplara yönelik projelerimizle iş gücüne katılımı teşvik ediyoruz. Ekonomimizin büyümesi ve işgücü piyasamızın güçlenmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Elbette zorluklar var, ancak bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Yaklaşık 14 aydır yüzde 10'un altında bir işsizlik oranı devam ediyor. İstihdam da ise önemli rakamlara ulaştık. Son verimiz 32,5 milyon istihdam olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir bir çalışma hayatı, sürdürülebilir bir ekonomi ve dolayısıyla sürdürülebilir bir gelecek için bir çok farklı alanda çalışmalar yapıyoruz.

Enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların kısa vadeli etkileri olabilir ancak OVP'de yer alan hedeflerimizden sapmadan sürecin yürüyeceğinden emin olabilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI ŞART

Sosyal güvenlik sisteminin daha adil ve daha sürdürülebilir olmasına ilişkin bir çalışmadan bahsediliyor. Bu konu nedir?

Bildiğiniz gibi sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini geliştirmek ve adil olmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, mevcut sistemin tüm vatandaşlarımız için eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, emeklilik haklarının korunması, sağlık harcamalarından etkinliğin sağlanması ve sosyal güvenlik açıklarının azaltılmasıdır. Bu çalışmalar kapsamında, özellikle kayıt dışı istihdamın önlenmesi, prim ödeme dengesinin güçlendirilmesi için yeni stratejiler geliştiriyoruz. Tüm bu adımlarla, sosyal güvenlik sistemimizin uzun vadede sürdürülebilir ve daha adil bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz.

Buna yönelik çalışmalarımız var. Bu yıl "emekliler yılı" kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni bir hizmet modeline geçtiğini duyurmuştuk. SGK'nın esas paydaşları olan emeklilerimize yalnızca aylık ödeme noktasında değil, diğer birçok alanda kolaylıklar ve fırsatlar sağlamaya yönelik çalışmalarımızı açıkladık. Bu gibi yenilikleri peyderpey hayata geçirmeye devam edeceğiz.

AMACIMIZ FİYAT İSTİKRARI VE İSTİHDAM

Dezenflasyon süreci istihdamda geçici bir yavaşlama oluşturabilir mi?

Dezenflasyon süreci, yani enflasyonun düşürülmesi için uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının bir sonucu olarak, istihdamda geçici bir yavaşlama yaratabilir. Ancak bu süreç; orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümenin ve ekonomik istikrarın temelini oluşturur. Kalıcı istihdam artışı ve kalıcı refah için, enflasyonun düşürülerek enflasyonda istikrar sağlanması en önemli şartlar arasındadır. Orta Vadeli Program (OVP)'ımız fiyat istikrarına odaklanırken, bunu yaparken büyümeyi ve istihdamı koruyacak tedbirlerimizi içeriyor.

Dünyada işgücü piyasaları bir dönüşüm halinde. Biz de yaptığımız çalışmalarla bu dönüşümü yakalayacak, Ve iş gücü piyasasının araçlarını çeşitlendirecek çalışmalar ortaya koyuyoruz. En son İşgücü Uyum Programı adında, tarihimizde ilk olan bir modeli hayata geçirdik. Bunun dışında bu sene başında iş pozitif kadın istihdam programını hayata geçirdik, kalfa programını hayata geçirdik. Aktif iş gücü programımızı kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenledik. Bu ve benzeri çalışmalarımızla son dönemde istihdamda beklediğimizin de üzerinde artış gerçekleştirdik. Kısa vadede dalgalanmalar elbette olabilir. Ancak dediğim gibi bizim amacımız kalıcı istihdam artışı ve kalıcı büyümedir.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURACAK



İşsizliği azaltmak, istihdamı artırmak ve özellikle dezavantajlı gruplardaki işsizlerin iş gücü piyasasına daha kolay uyumu için hazırlanan İşgücü Uyum Programı geçen hafta kamuoyuyla paylaşılmış ilk iş birliği de Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılmış, MEB proje kapsamında Bakanlığına 81 ilde toplam 120 bin kişinin alınacağını duyurmuştu.



İŞKUR, programın özellikle uzun süreli işsizler, kadınlar, engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak tasarlandığını açıkladı. Program iş gücüne katılımı artırmak için çeşitli eğitimler ve uygulamalı iş deneyimleri öngörüyor.



Engelli, yaşlı ve hasta bakımı, çocuk bakımı, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri, geri dönüşüm ve atık imha projeleri, kamusal alanların temizliği ve bakımının yanısıra biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal yaşam alanlarının restorasyonu, spor ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi gibi alanlar da program kapsamında.



Eğitim programları arasında iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi ve finansal okuryazarlık gibi konular yer alıyor.

İş hayatına dair eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim odaklı 'etkili iletişim ve kişiler arası ilişkiler' gibi eğitimler de program kapsamında.

Program ne kadar sürecek?

Program süresi en fazla 10 ay olup, katılımcılar toplamda 140 fiili gün bu programdan yararlanabilecek.

İlk dört hafta boyunca haftada beş gün ve 37,5 saat, sonraki haftalarda ise haftada üç gün ve 22,5 saat eğitimlere katılacaklar.

Sağlık sorunları, doğum, evlilik gibi mazeretlerle katılımcılara izin verilirken, bu sürede sosyal güvenlik prim ödemeleri yapılmayacak.

Mazeretsiz olarak programdan ayrılan katılımcılar ise 12 ay boyunca yeni bir İUP programına başvuramayacaklar.

Yararlandığı program bittikten sonra kurum tarafından teklif edilen en az iki iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, bu tarih üzerinden 12 ay geçmedikçe yeni bir programa başvuramayacak.