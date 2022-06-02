STAR Rafineri ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'' sıralamasında üçüncü oldu

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel tedarik zincirindeki kırılmalar ve ağırlaşan finansal koşullara rağmen SOCAR Türkiye ve grup şirketleri geçen yıl başarılı sonuçlar almaya devam etti.

STAR Rafineri, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021" listesinde üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl üretimden satışları 55,2 milyar lira olan STAR Rafineri, bir önceki yıla göre 3 basamak yükseldi.

Petkim ise 19,5 milyar liralık üretimden satış tutarıyla 8 basamak yükselerek listede 15'inci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, 2021 yılı STAR Rafineri ve Petkim'in de içinde bulunduğu rafineri ve petrokimya iş biriminde hedeflerinin üzerinde sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Dünyada rafinerilerde kapasite kullanım oranları düşerken, STAR Rafineri kapasite kullanım oranı yüzde 101'in üzerinde gerçekleşti ve ülke ekonomisinin rafineri ürünleri ile ilgili dışa bağımlılığının kısmen azalmasına önemli katkılarda bulundu. Bu başarıda, STAR Rafineri ve Petkim'in entegre çalışarak üretime kesintisiz devam etmesi de etkili oldu. Grup şirketlerimizin Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı bu önemli listede üst sıralarda yer alması bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.