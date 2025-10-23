Amerika'da 54 yıl önce kurulan kahve dükkanları zinciri Starbucks Corporation, markasını taklit eden Mardin'deki Şikeft Cafe ve Şikeft Butik Otel işletmelerinin sahibi İhsan Çiçek'e dava açtı.

Çiçek'in 'Şikeftbucks' markasıyla kahve dahil olmak üzere kullandığı tüm ürünlerin kendi kombinasyonları ile bire bir aynı olduğunu ileri süren zincir, marka hakkının ihlal edildiğini, kazanç ve prestij kaybına uğradığını ileri sürdü.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Kötü niyetli davranarak tüketicileri yanıltan ve bu şekilde menfaat elde eden İhsan Çiçek'in bu izinsiz kullanımlarının durdurulmasını ve önlenmesini talep ediyoruz. Müvekkilin marka haklarına tecavüz eden ve haksız rekabet yaratan 'Şikeftbucks' ibaresini ve her türlü kullanımların derhal durdurulmasını istiyoruz. İhsan Çiçek'e ait bu şekilde üretilmiş, stoklanmış, depolanmış veya satışa sunulmuş dava konusu ürünlere el konulmasını talep ediyoruz."