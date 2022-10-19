Stratejik imzalar resmen atıldı! TOGG enerjisini dünya devinden alacak

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, Türkiye'de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak için aralıksız çalışıyor. TOGG, şarj cihazlarıyla ilgili endişeleri gidermek için stratejik anlaşmalar yapıyor. Daha önce Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren TOGG, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirmişti.

ŞARJ ÜNİTELERİ AKARYAKIT İSTASYONLARINDA

Yeni adımlar akaryakıt istasyonlarında atıldı. 600'den fazla yüksek performanslı Trugo şarj cihazı Shell istasyonlarında kullanıma sunulacak. Trugo resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Shell ile Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz deneyim sunmak üzere stratejik iş birliğine imza atıyoruz. İş birliği kapsamında 600'den fazla yüksek performanslı Trugo şarj cihazı 81 ildeki 400 Shell noktasında kullanıcılarla buluşacak" denildi.

Shell ile Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz deneyim sunmak üzere stratejik iş birliğine imza atıyoruz.



İş birliği kapsamında 600'den fazla yüksek performanslı #Trugo şarj cihazı 81 ildeki 400 #Shell noktasında kullanıcılarla buluşacak.#SmartCharging pic.twitter.com/nucUuMdzZM — Trugo (@TruGoCharging) October 19, 2022

TÜRKİYE'DEKİ TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARINA AÇIK

Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

"KULLANICILARA KESİNTİSİZ BİR DENEYİM YAŞATMAYA KARARLIYIZ"

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu'yu tercih ettik. Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz." dedi.

Star Gazetesi