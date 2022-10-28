Stratejik karar 2004'te alındı! 6 milyonluk dev destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında, ASELSAN Millileştirme Çalışmaları ve KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı Töreni yapıldı.

Yeni çağrının tanıtılmasının ardından ASELSAN ve KOSGEB iş birliğiyle daha önce hayata geçirilen "Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin AR-GE ve İnovasyon ile ÜR-GE Projelerinin Desteklenmesi Çağrısı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan 13 işletmeye plaket verildi.

- "SAVUNMA SANAYİSİNDE KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE" HEDEFİ

Varank, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin savunma sanayisinde destan yazdığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya medyasını açtığınızda Türkiye ile ilgili haberin yer almadığı bir gün neredeyse yok. 2004'te Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde Cumhurbaşkanı'mız, o zaman Başbakan iken şöyle bir karar aldı. 'Platform seviyesinde ihtiyacımız olan bir ürünü kendimiz yapamıyorsak bundan sonra yurt dışından almayacağız.' dedi. 2004'te alınan stratejik karardan sonra Türkiye, savunma sanayisinde kendi kendine yetebilen bir ülke olma yolunda ciddi atılımlar gerçekleştirdi, yüzde 20'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 80'lere çıkarmayı başardı."

Savunma sanayisinde ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi "abi" denilebilecek büyük firmaların olduğuna işaret eden Varank, bu firmaların yollarına devam ederken rekabetçi olabilmelerinin yolunun KOBİ'lerle çalışmaktan geçtiğini vurguladı.

Varank, bu kapsamda, KOSGEB aracılığıyla ASELSAN ile KOBİ'leri bir araya getirdiklerini belirterek şunları ifade etti:

"ASELSAN'ın ihtiyacı olduğu ürünleri hem geliştirip, yani AR-GE'sini de yapıp üretimini gerçekleştirecek şekilde KOBİ'lerimize destek olmaya başladık. Türkiye'de daha önce savunma sanayisinde hiç iş yapmamış KOBİ'lerimizin ASELSAN'a üretim yaptıklarına şahit oluyoruz. Firmalarımıza buradan bir çağrı yapalım. Savunma sanayisi gözbebeği alanlarımızdan bir tanesi. Her bir üreticimiz, potansiyel savunma sanayisi oyuncusu. Gelin bize başvurun, KOSGEB'i takip edin. Yeter ki daha katma değerli, teknolojik, netice alıcı işlere birlikte imza atabilelim. Bakanlık olarak KOSGEB ile birlikte firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Büyük oyuncuların ihtiyaçlarını giderme noktasında onlara her zaman yardımcı olacağız."

- "KOBİ'LERLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, kuruluş misyonları doğrultusunda yerli ve milli ürün ve alt sistem geliştirdiklerini belirterek, SAHA EXPO'da KOBİ'lerin ürünlerine de yer verdiklerini bildirdi.

SAHA EXPO'da 90 millileştirilmiş ürünü sergilediklerini ifade eden Görgün, KOBİ'lerle iş birliğini bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerini bildirdi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da geçen yıldan bu yana tedarikçi geliştirme çalışmaları yürüttüklerine işaret ederek, bu kapsamda büyük firmalara KOBİ'lerin daha hızlı erişmesini amaçladıklarını belirtti.

ASELSAN'ın gücünü KOBİ'lere yaymak istediklerini vurgulayan Kurt, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin destekçisi olan bütün savunma sanayisi firmalarının yanında olacağız." ifadesini kullandı.

- MİLLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

"Savunma ve Elektrikli/Hibrit Otomotiv Sanayi İhtiyaçlarının Millileştirilmesi Kapsamında İşletmelerin AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon ile ÜR-GE Projelerinin Desteklenmesi" başlıklı çağrı, ASELSAN'ın millileştirme çalışmaları çerçevesinde hazırlandı.

KOSGEB'in iki ayaktan oluşan yeni çağrısının savunma sanayisi alt başlığında milli teknolojilerle dışa bağımlılığı azaltmak hedeflenirken, otomotiv ayağında elektrikli veya hibrit araçların sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin artırılması ve elektrikli araçlar için batarya yatırımı amaçlanıyor.

Yeni çağrıya, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı işletmeler başvurabilecek. İşletmeler için son başvuru tarihi 7 Aralık olarak belirlendi. 6 milyon üst limitli desteğin 3 milyon 150 bin liralık kısmı geri ödemesiz, 2 milyon 850 bin liralık bölümü geri ödemeli olarak tasarlandı. İşletmeler, makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım, hizmet alımı, nitelikli personel, sınai mülkiyet hakları, test, analiz ve belgelendirme başlıklarında destekten yararlanabilecek.

Çağrıya, akümülatör ve pil, elektronik bileşenler ve devre kartları, iletişim ekipmanları, ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat, elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları, kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçler, rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanları, motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar ile askeri savaş araçlarının imalatlarını içeren sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek.