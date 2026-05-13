Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları, Türkiye ile Kazakistan arasındaki çok yönlü iş birliğini yeniden gündeme taşıdı. Astana'da bulunan Gazeteci Murat Çiçek, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece diplomatik düzeyde değil, ekonomik ve stratejik alanlarda da güçlü şekilde ilerlediğini ifade etti.

Çiçek, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Türkiye-Kazakistan ilişkileri toplantısının büyük önem taşıdığına işaret ederek, stratejik iş birliği mekanizmasının iki ülke liderinin başkanlığında ele alınacağını söyledi.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA "ORTAK KAZANÇ" MESAJI

Türkiye'nin dış politikada insani yaklaşımı önceleyen bir anlayış ortaya koyduğunu belirten Murat Çiçek, Ankara'nın yalnızca kendi çıkarlarını değil, muhatap ülkelerle ortak gelişimi hedefleyen bir diplomasi yürüttüğünü dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASTANA ZİYARETİ



Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Mesele sadece Türkiye ile Kazakistan'ın görünürde bir araya gelip resmî diplomatik ziyaretlerde bulunması değil elbette. Kazakistan bir petrol ülkesi. Aynı zamanda uzay ve havacılık konusunda da... — 24 TV (@yirmidorttv) May 13, 2026

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde iş birliği ve karşılıklı kalkınma modelini öne çıkardığını ifade eden Çiçek, bu yaklaşımın özellikle Türk dünyasında güçlü karşılık bulduğunu kaydetti.

KAZAKİSTAN'DA 4 BİNE YAKIN TÜRK FİRMASI

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün büyüdüğünü belirten Çiçek, Kazakistan'da yaklaşık 4 bin Türk firmasının aktif şekilde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türk şirketlerinin enerji, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde önemli yatırımlara sahip olduğunu vurgulayan Çiçek, bu yoğun ticari trafiğin iki ülke arasındaki ekonomik hacmi daha da güçlendirdiğini ifade etti.

MASADA KAZAK PETROLÜ OLACAK

Gerçekleşecek kritik zirvede Asya'dan Avrupa'ya enerjide yeni rotalara dair sinyaller beklenirken Çiçek, söz konusu görüşmede Kazak petrolünün artırılmasının görüşüleceği bilgisini de verdi.