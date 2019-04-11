Stratejist Cüneyt Paksoy: Dünyayı problem beklerken Türkiye’nin attığı bu adım çok önemli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin yeni yol haritası olan reform paketinin detaylarını açıkladı. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde basın toplantısı düzenleyen Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” kapsamında hayata geçirilecek maddelerin içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Türkiye’deki bütün kesimlerin kilitlendiği Yeni Ekonomi Paketi’nin içeriğine ilişkin star.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, hayvancılık ve tarım konusunda önemli adımlar atıldığının altını çizdi.

“ENFLASYONLA MÜCADELENİN İÇİ DOLDU”

Türkiye’nin yeni ekonomi programıyla yeni bir sürece girdiğini belirten Cüneyt Paksoy, “Piyasa beklentilerine paralel ve bundan sonraki piyasa adımları için olumlu bir program. Sayın Bakan’ın (Albayrak) açıkladığı yeni ekonomi programının detaylarıyla enflasyonla mücadelenin içi biraz daha dolmaya başladı.” dedi.

Türkiye’nin geleceği açısından attığı adımların çok anlamlı olacağını söyleyen Paksoy, “Dünyanın küresel iklim değişikliğiyle beraber gıda, hayvancılık ve su konusunda önümüzdeki dönemlerde bazı problemler yaşaması muhtemel iken, Türkiye’nin attığı adım çok anlamlı olacak.” diye konuştu.

“SERA AŞ, GIDANIN BAZ ETKİSİNİ ORTADAN KALDIRACAK”

Seracılık alanında nihai atımların atıldığını belirten Paksoy, “Devlet eliyle bir Sera A.Ş. kurulacak. Gıdanın baz etkisi denen bir etki vardır. Gıda fiyatları hissedilen enflasyon üzerinde etkili olduğu için gıdanın baz etkisini ortadan kaldırma noktasında seracılık çok önemli. Çünkü seracılıkta 12 ay kaliteli üretim yapabiliyorsunuz. Bu yüzden Sera A.Ş. gibi koordinasyonla seracılığın bir üst kuruluşunu kurmak, daha az yerde çok daha fazla üretime odaklaması ve devletin bunun önceliğini yapması önemli bir adımdı.” dedi.

Gıda Komitesi koordinasyonunun kurulmasının Milli Birlik Projesini destekleyecek önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Paksoy, “Bütün bunların içerisinde sözleşmeli tarımdan bahsetti, çok önemli. Siz üreteceğiniz ürünü beyan ediyorsunuz ve hangi ürünlerde eksik olduğumuzu onlara doğru yönlendirilmeyi planlayabileceğimiz bir sürece giriyoruz. Bu da Milli Birlik Projesi içerisinde düşünülebilecek bir kavram.” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK KONUSU ÖNEMLİ BİR ADIM”

Küçükbaş hayvancılık konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Cüneyt Paksoy, “Sayın Bakan (Albayrak) ‘Türkiye’yi ithalattan ihracat yapıyor hale döndüreceğiz’ dedi. Hatta ‘4 yıllık planda, küçükbaş hayvancılığı 100 milyona çıkaracağız’ dedi. Bu önemli, neredeyse iki katına doğru bir büyüme demek, hem fiyatlar üzerinde hem de ürünün kalitesi üzerinde de bir etki yapabilecek, üreticiye de destekleyici bir ortam oluşmasında açısından önemli bir adım olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

“HAL YASASIYLA ÜRETİM TARLADA KALMAYACAK”

Hal yasasının çıkmasıyla üretimin tarlada kalmayarak soğuk hava depolarında korunmaya alındığını belirten Paksoy, “Biz tarım ve hayvancılıktan vazgeçemeyiz. Biz buna stratejik olarak suyu da katabiliriz. Sayın Bakan (Albayrak) üretimin tarlarda kalmayıp soğuk hava depolarına korunmaya alınarak tüketiciye oluşturarak aradaki nihai deneyi denetimi de dâhil olmak üzere birlik stratejisinde hareket ettiğini sadece devlet denetimi değil, halkında denetim içinde olduğu ara tedarikçinin de içinde olduğu bir düzenden bahsediliyor.” şeklinde konuştu.

“HAYVANCILIK, SAVUNMA SANAYİİ KADAR ÖNEMLİ”

Enflasyonla mücadele konusunda gıda sorununu çözmemiz gerektiğini de sözlerine ekleyen Paksoy, “Bizler enflasyonu yüzde 29 olarak bilinen gıda enflasyonu üzerinden yaşıyoruz. Sadece enflasyon değil, insanların kazancı noktasında geçinme endekslerini yukarı taşımak için, hissedilebilir enflasyonu indirmek için de tarım ve hayvancılık bence stratejik bir sektör, bir savunma kadar önemli bir sektör.” diyerek sözlerini tamamladı.