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Ekonomi

Şubat 2020 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Şubat ayı 2020 enflasyon beklentisi ne?

Şubat 2020 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Şubat ayı 2020 enflasyon beklentisi ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri zamlardan kira artışlarına kadar birçok konuda vatandaşları yakından ilgilendiriyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı. Şubat 2020 enflasyonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

02 Mart 2020 Pazartesi  16:39 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:39

Şubat 2020 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Şubat ayı 2020 enflasyon beklentisi ne? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri zamlardan kira artışlarına kadar birçok konuda vatandaşları yakından ilgilendiriyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart'ta açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,71 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.

ŞUBAT 2020 ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2020 enflasyonu yarın saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

ŞUBAT AYI 2020 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart'ta açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,71 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.

OCAK ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.-

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi.

Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.

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