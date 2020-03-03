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Ekonomi

Şubat 2020 TEFE TÜFE saat kaçta açıklanacak? Şubat ayı enflasyon tahmini ne?

Şubat 2020 TEFE TÜFE saat kaçta açıklanacak? Şubat ayı enflasyon tahmini ne? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verleri merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ay takip eden bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Şubat ayı enflasyon rakamları ise bugün saat 10:00'da açıklanacak. AA Finans tarafından açıklanan rakamlara göre Şubat ayı enflasyonu yüzde 0.71 olarak gerçekleşecek. Şubat 2020 TEFE TÜFE enflasyon verilerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

03 Mart 2020 Salı  07:34 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 07:34

Şubat 2020 TEFE TÜFE saat kaçta açıklanacak? Şubat ayı enflasyon tahmini ne? gibi soruların yanıtları bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verleri güncel olarak takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ay takip eden bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart'ta açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,71 oldu.

ŞUBAT 2020 TEFE TÜFE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şubat 2020 TEFE TÜFE rakamları bugün saat 10:00'da açıklanacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart'ta açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,71 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.

OCAK ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.-

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi.

Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.

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