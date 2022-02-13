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Ekonomi

Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller, ödeme alan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Engelli veya bakıma muhtaç vatandaşlar için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım yapan ailelere Evde Bakım Maaşı hizmeti veriliyor. Bu kapsamda Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını haberimizdeki E-Devlet bağlantısı üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte 11, 12, 13 Şubat 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama

13 Şubat 2022 Pazar 14:07 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 14:07
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Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi, ödeme alan aileler tarafından merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ay il il sırayla gerçekleştiriliyor. 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını haberimizdeki E-Devlet bağlantısı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Şubat 2022 evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

ŞUBAT 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım parası henüz hesaplara yatırılmaya başlanmadı. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bilindiği üzere her ayın 15'i itibariyle ödeniyor. Bu nedenle ödemeler Salı günü başlayacak. Salı günü ödemelerin başlamasıyla birlikte evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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