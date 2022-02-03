Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat ayı kira artış hesaplama

3 Şubat 2022 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamların açıklanmasıyla birlikte Şubat 2022 kira artış oranı da belli oldu. Enflasyon ocak ayında TÜFE'de yüzde 11,10 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi. Kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar, açıklanan veriler doğrultusunda Şubat ayı kira artış hesaplaması yaparak ödeyecekleri yeni kira bedelini öğrenecek. Peki Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Şubat ayı kira artış hesaplama

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon yüzde 36,08'den yüzde 48,69'a yükseldi. Ocakta yurtiçi ÜFE yüzde 10,45 artarken yıllık bazda artış yüzde 93,53'e çıktı.

Şubat ayı kira artış oranı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

ŞUBAT 2022 KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre belirlendiği için şubat 2022 kira artış oranı yüzde 22,58 oldu. Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 22,58 oranında zam yapabilecek.

ŞUBAT KİRA ARTIŞ HESAPLAMA

Şubat ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre Şubat kira artış hesaplaması şu şekilde:

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Şubat 2022 Kira zam Oranı: % 22,58

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 220,58 TL

Şubat Ayı Zamlı Kira Tutarı: 1.220,58 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı, 220,58 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.220 TL olarak gerçekleşmektedir.

Mevcut Kira Bedeli: 1.500,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2022

TÜFE Kira Artış Oranı: %22,58

Kira Artış Tutarı: 338,70 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.838,70 TL

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

Her ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmî kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.