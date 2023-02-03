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Ekonomi

Şubat ayı aile destek parası ne zaman yatacak? E-Devlet Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama!

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, yardımdan faydalanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan yeni düzenleme sonrasında 2023 sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini Şubat ayından itibaren artışlı bir şekilde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Buna göre Şubat ayı aile destek parası ne zaman yatacak? E-Devlet Aile destek parası sorgulama ekranı

3 Şubat 2023 Cuma 11:08 - Güncelleme:
Şubat ayı aile destek parası ne zaman yatacak? E-Devlet Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama!
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Şubat ayı aile destek parasının ne zaman yatacağı, hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan, Aile Destek Programı ödemelerine artış yapğıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası, Şubat ayı aile destek parasının ne zaman yatacağı ve ne kadar olacağı merak konusu oldu. Aile destek ödemeleri E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Şubat ayı aile destek parası ne zaman yatacak? İşte E-Devlet Aile destek parası sorgulama sayfası

ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Derya Yanık, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek Aralık ayının sonunda yatıracaklarını açıklamıştı.

Şubat ayı aile destek parasının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

E-DEVLET AİLE DESTEK PARASI SORGULAMA!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli tutarlarda verilen destek ödemelerine 2023 yılında artış yapıldı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

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