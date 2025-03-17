İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6898
  • EURO
    39,9847
  • ALTIN
    3526.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Şubat ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Ekonomi

Şubat ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 723 milyar 425 milyon lira, giderleri 1 trilyon 33 milyar 517 milyon lira oldu.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 11:24 - Güncelleme:
Şubat ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 723 milyar 425 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 49,8 artışla 1 trilyon 33 milyar 517 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 yükselerek, 1 trilyon 640 milyar 508 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,3 artarak, 2 trilyon 89 milyar 859 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, şubatta 310 milyar 92 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 449 milyar 351 milyon lira açık verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.