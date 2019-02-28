Şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? TEFE TÜFE 2019 oranı Mart ayı kira artışı ne kadar?

Milyonlarca kişi, kira zam oranına etki edecek şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Günler öncesinde TÜİK enflasyon zam oranları ile ilgili bekleyiş ve kira artışındaki zam farkının ne kadar olabileceği araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü, Şubat ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriler sonrası, TEFE TÜFE enflasyon hesaplamalarına göre Mart ayında kiralara yapılacak zam oranı belli olacak. Peki Şubat ayı TÜİK enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç? TEFE TÜFE zam oranı Mart kira artışı ne kadar?

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK TEFE TÜFE 2019 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2019 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, TÜİK Şubat 2019 enflasyonu ve Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?



TÜİK Şubat 2019 TEFE TÜFE Enflasyon rakamları 4 Mart 2019 tarihinde açıklanacak.



Açıklanan rakamlar içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ise Mart 2019 kira zam oranı olarak kullanılacak. Yani Şubat 2019 itibari ile kira sözleşmesi dolan kişiler Mart ayında bu oran ile zamlı kira ödemeye başlayacak.





TÜİK OCAK 2019 TEFE TÜFE KİRA ZAM ORANI



Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Aralık 2018 döneminde 12 aylık TÜFE oranı 16,33 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 16,33 oranında zam yapacaklar. Yeni zam oranına göre Aralık ayı kira zam oranı hesaplaması şu şekilde yapılacak:



Konut Kirası: 1.000 Lira



TÜİK TÜFE Ocak 2019 Kira Artış Oranı: % 16,33



Ocak Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 163,30 Lira



Ocak Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.163,30 Lira



Örnek Kira Hesaplama Tutarları (Ocak 2019 12 Aylık TÜFE Ortalaması ile 2019 Yıllık Kira Zam Oranı Hesaplama )



Kirası 500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 81,65 Lira



Kirası 750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 122,47 Lira



Kirası 1.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 163,30 Lira



Kirası 1.100 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 179,30 Lira



Kirası 1.250 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 204,13 Lira



Kirası 1.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 244,95 Lira



Kirası 1.700 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 277,61 Lira



Kirası 1.750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 285,78 Lira



Kirası 2.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 326,60 Lira



Kirası 2.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 415,75 Lira



Kirası 3.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 498,90 Lira







ŞUBAT 2019 KİRA ZAM ORANI VE KİRA ZAMMI HESAPLAMASI





Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Ocak 2019 döneminde 12 aylık TÜFE oranı 17,16 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 17,16 oranında zam yapacaklar. Yeni zam oranına göre Aralık ayı kira zam oranı hesaplaması şu şekilde yapılacak:



Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16



Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira



Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira



Örnek Kira Hesaplama Tutarları (ŞUBAT 2019 12 Aylık TÜFE Ortalaması ile 2019 Şubat Ayı Kira Zam Oranı Hesaplama )



Kirası 500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 85,80 Lira



Kirası 750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 128,70 Lira



Kirası 1.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 171,60 Lira



Kirası 1.100 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 188,76 Lira



Kirası 1.250 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 214,50 Lira



Kirası 1.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 257,40 Lira



Kirası 1.700 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 291,72 Lira



Kirası 1.750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 300,30 Lira



Kirası 2.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 343,20 Lira



Kirası 2.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 429 Lira



Kirası 3.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 514,80 Lira