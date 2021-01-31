Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar yatacak?

31 Ocak 2021 Pazar 14:02 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 14:02

Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Bilindiği üzere Kısa çalışma ödeneği uygulaması, Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ile 2 ay daha uzatılmıştı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar yatacak? İşsizlik maaşı 2021 ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgi.

ŞUBAT AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.

Bu rakam da 5 bin 366 lira olarak uygulanacak. Yani ocak ayı kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.

Bu artışın Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği'ne yansıyıp yansımayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞSİZLİK MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.

2021 yılı en yüksek işsizlik maaşı da net 2825,90 olarak ödenecek.

Geçtiğimiz haftalarda pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarlarının zamlanacağı da duyurulmuştu. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın Cumhurbaşkanı Kararı ile Şubat ayının 28'ine kadar uzatıldı.