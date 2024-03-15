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Ekonomi

Şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 536 milyar 107 milyon lira, giderleri 689 milyar 905 milyon lira oldu.

AA15 Mart 2024 Cuma 11:27 - Güncelleme:
Şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 145 artarak 536 milyar 107 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 77,2 artışla 689 milyar 905 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127,1 yükselerek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,1 artarak 1 trilyon 457 milyar 873 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesinde şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

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