Şubat ayında ekonomi gündemi yoğunlaşıyor

Türkiye ekonomisi ocak ayının son günlerinde ve yılın ikinci ayında yoğun veri gündemine sahne olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini 29 Ocak'ta duyuracak. Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca Kurum aynı gün ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

TÜİK geçen yılın son çeyreğine yönelik turizm istatistiklerini 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 24,2 milyar doları aşmıştı.

GÖZLER ENFLASYON VE DIŞ TİCARET VERİLERİNDE

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Şubat'ta İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda ocak ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Türkiye'nin ihracatı aylık ve yıllık olarak Aralık 2025'te 26,4 milyar dolar ve geçen yılın tamamında 273,4 milyar dolarla rekora imza atmıştı.

TÜİK, 3 Şubat'ta ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. TÜFE, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Fatih Karahan, 12 Şubat'ta yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.

Karahan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Şubat'ta duyuracak.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla küresel boyutta etki oluşturan gümrük tarifeleri tartışmalarının şubatta da devam etmesi öngörülüyor.

Ramazan ayının şubatta başlaması nedeniyle ilgili bakanlıkların gıda ve fiyat denetimlerinin artarak sürmesi bekleniyor.