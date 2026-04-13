13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
  Şubat verileri açıklandı: Toplam ciroda yüzde 34,2'lik yükseliş
Ekonomi

Şubat verileri açıklandı: Toplam ciroda yüzde 34,2'lik yükseliş

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 yükseldi.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 10:12
Şubat verileri açıklandı: Toplam ciroda yüzde 34,2'lik yükseliş
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 34,2 artış gösterdi.

- SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 31,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 20,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azaldı.

- TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi.

