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Sultan Abdülhamid döneminde projesi çizilen, 144 yıllık rüya Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nun yapımı devam ediyor

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid döneminde de projesi Fransız mühendislere çizdirilen '144 yıllık rüya' Karadeniz- Akdeniz Otoyolu, Karadeniz´den Akdeniz´e ulaşımı 6 saate indirecek. 2020'de tamamlanması hedeflenen 818 kilometrelik yoldan 50 il faydalanacak.

  • DHA
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Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1875 yılında `Dereyolu´ olarak gündeme getirilen Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi, 2´nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. 1929´da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt'ün temelini attığı yolda, çalışmalar kesintili şekilde devam etti.1970´li yıllara gelindiğin de çalışmalar, olası bir Sovyet işgalinde, tankların  Karadeniz´den İç Anadolu´ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle tamamen durduruldu.
 
2004 yılında, Ordu´dan geçen Melet Irmağı vadisi üzerine Topçam adıyla baraj yapılması için çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla beraber, 'baraja ulaşım yolları' adı altında `Dereyolu´ olarak da bilinen yol çalışması yeniden start aldı. Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi kapsamında; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay hattında toplam uzunluğu 818 kilometre olan yol projesinde çalışma yürütüldü. Sona gelinen ve 50 ilin faydalanacağı 818 kilometrelik yol, Karadeniz´den Akdeniz´e ulaşımı 6 saate indirecek. 
 
ORDU-MESUDİYE SEYAHATİ 90 DAKİKAYA DÜŞECEK
 
 
Ordu etabındaki 88 kilometrelik 1 milyar 455 milyon TL tutarındaki yol projesine, 1 milyar 213 milyon TL harcama yapılarak, yüzde 87 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı. 80 kilometrelik kısım asfaltlanırken, 8 kilometrelik kısımda ise çalışmalar halen devam ediyor. Ordu etabındaki yol projesi kapsamında, toplam uzunluğu 15.1 kilometre olan 25 adet tek tüp tünelin yapımı tamamlanırken, tünellerin elektromekanik işlerinde de çalışma yürütülüyor. Güzergah üzerinde toplam uzunluğu 331 metre olan 1 adet viyadük ile toplam uzunluğu 280 metre olan 5 adet köprünün de yapımı tamamlandı. Yolun tamamlanmasıyla 180 dakika seyahat süresi olan Ordu-Mesudiye arası 90 dakikaya düşecek.
 
KONTEYNER LİMAN HAZIRLIĞI
 
 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2020 yılında Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi´nin tamamlanmasıyla, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi´nden ürünlerin Ordu´ya ulaştırılacağını, Ünye Limanı'nda kuracakları konteyner liman ile Karadeniz ülkelerine ihracat yapılacağını söyledi. Ulaşım ve ihracatta büyük kolaylık sağlayacak olan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi´nin 144 yıllık bir rüya olduğunu anlatan Güler, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığım dönemde bu projenin `Dereyolu´ adıyla barajlara ulaşım adı altında startını vermiştik. Proje Karadeniz´de ihracatı canlandıracak önemli bir yatırım. Denizi kullanmayan Ordu, bu projeyle artık denizi de kullanacak.  Bu dev bir proje, artık Ordu'yu da aşan bir proje. Ülkemize stratejik bir değer kazandıracak dev bir proje. Haritayı göz önünüze alırsanız bütün Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler malını Akdeniz'e indirmek için Ege'den dolaşmak zorunda.  Şimdi yapılan bu yolla Rusya, Ukrayna, Gürcistan'ın malları Ege'yi dolaşmadan direkt Hatay'a inmiş olacak. Aynı şekilde Akdeniz ürünleri de direkt Ordu'dan Karadeniz'e çıkmış olacak" dedi.
 
'SİVASLI HEMŞERİLERİMİZ 1.5 SAATTE DENİZE ULAŞACAK'
 
 
Ünye Limanı'nın konteyner limana dönüştürüleceğini de ifade eden Hilmi Güler, "Akdeniz'den ürünler konteyner ile gelirse Ünye Limanı'nda düşündüğümüz konteyner limanla TIR'lara konulacak veya gemilere yüklenecek. Oradan da hedefe ulaşmış olacak. Ordu ile Mersin arasında 41 ilin doğrudan ithalat ve ihracatı bu iki limandan yapılacak. Sivaslı hemşerilerimizde 1.5 saatte Sivas'tan denize ulaşmış olacaklar. Sivas'ın da biz deniz kıyısı olmuş oluyoruz.  Bu yol bundan sonra demiryolu ile de birleştirilebilir. Bu muazzam bir avantaj sağlar. Doğalgaz ve petrol kaynakları da aynı şekilde buradan geçebilir" şeklinde konuştu.
 

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