Süper güçten kritik faiz kararı! Dünyaya seslendi: Zorlamayın

star.com.tr 18 Ocak 2022 Salı 16:18 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 16:18

Pazartesi günü Çin Halk Bankası (PBOC), resmi bir açıklamayla, bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı ve yedi günlük ters repo anlaşmalarının her birini 10'ar baz puan indirdi.



PBOC, Çin'in gösterge kredi ana faiz oranını belirlemek için kullanılan MLF faiz oranının %2,85'e, ters repo oranının ise %2,1'e düşürüldüğünü duyurdu.

Çin, liderlerin büyüme istikrarına öncelik verme sözünün ardından, Pazartesi günkü faiz indirimlerinin, bu ayın sonunda yayınlanacak olan LPR'de daha fazla indirime yol açması bekleniyor.

Çin merkez bankası ayrıca orta vadeli borç verme yoluyla ekonomiye, 700 milyar yuan (110.19 milyar $) değerinde likidite ve ters repo yoluyla 100 milyar yuan likidite enjekte etti.

Faiz indirimleri, Çin'in 2021'de ekonominin %8,1 büyüdüğünü gösteren yıllık ekonomik verilerini yayınlamasıyla geldi, ancak büyüme ivmesi yılın son aylarında yavaşlamaya devam etti.

Kesintiler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi bir emlak çöküşü, koronavirüs salgını ve durgun iç tüketim nedeniyle artan ters rüzgarlarla karşı karşıya kalırken, Pekin'in 2022'de büyümeyi istikrara kavuşturma kararlılığının sinyalini verdi.

CİNPİNG'DEN FAİZ ÇAĞRISI

2022 Dünya Ekonomik Forumu'na katılanlara hitap eden Çin Devlet Başkanı Cinping, "Küresel endüstriyel zincirler ve tedarik zincirleri kesintiye uğradı. Emtia fiyatları artmaya devam ediyor. Enerji arzı sıkılaşmaya olmaya devam ediyor. Bu riskler birbirini tetikliyor ve ekonomik toparlanma konusundaki belirsizliği artırıyor." dedi.

Cinping, faiz oranlarını çok hızlı yükseltmenin etkilerine karşı uyardı ve bu tür önlemlerin küresel finansal istikrarı tehdit edebileceğini söyleyerek, dünyaya 'frenleri zorlamayın' çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı, "Büyük ekonomiler frene basarsa veya para politikalarında U dönüşü yaparsa, ciddi olumsuz yayılmalar olur. Küresel ekonomik ve finansal istikrara meydan okuyacaklar ve gelişmekte olan ülkeler bunun yükünü taşıyacak." dedi.

Çin'deki hükümet ekonomistleri de, Fed'in faiz artırımlarının neden olduğu bir yayılma etkisi konusunda uyarıda bulunuyorlar.

TÜRKİYE'DEN DE BENZER DURUŞ

'Faiz sebep, enflasyon neticedir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da, faizle mücadeleyi en önemli ekonomik politikalardan biri olarak benimsiyor.

Son olarak Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin düşürülmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; "faiz sebep, enflasyon neticedir." Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Çünkü bu öyle bir durum ki, hep söylediğim gibi, dere yatağında akar. Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek.

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