Sürdürülebilir yatırımda yeni bir adım: Vakıf Katılım Portföy faaliyete başladı

Vakıf Katılım Portföy, katılım finans ilkeleri doğrultusunda bireysel ve kurumsal müşterilere özel projeler geliştirirken, girişim sermayelerini destekleyerek yeni fon modelleri oluşturmayı hedefliyor.

"Sermayesinin tamamı Kurumumuza ait yeni iştirakimizle sermaye piyasalarında kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz."

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali AKBEN, "Portföy yönetimi sektörüne yeni bir soluk getirmenin ve dinamik bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sermayesinin tamamı Kurumumuza ait olan Vakıf Katılım Portföy ile sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak, yeni ve farklı yatırım alternatifleri geliştirerek yatırımcılara sunacağız. Şirketin faaliyete geçmesi ile birlikte Kurumumuzun finansal hizmetlerdeki kapsayıcılığını artırmayı ve faizsiz finans sektörünün gelişimine destek vererek "Katılım Bankacılığında referans kurum olma" vizyonumuza önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni iştirakimiz ile hem Kurumumuzun sermaye piyasalarındaki etkinliğini artıracağız hem de geleneksel bankacılığın dışında yatırım yapmak isteyen geniş bir kitleye ulaşarak katılım finans ilkelerinden taviz vermeden sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz." dedi.