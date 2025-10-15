İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8459
  • EURO
    48,6861
  • ALTIN
    5648.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sürdürülebilir yatırımda yeni bir adım: Vakıf Katılım Portföy faaliyete başladı
Ekonomi

Sürdürülebilir yatırımda yeni bir adım: Vakıf Katılım Portföy faaliyete başladı

Sermayesinin tamamı Vakıf Katılım'a ait olan Vakıf Katılım Portföy Yönetimi AŞ'ye, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2025 tarihli kararıyla faaliyet izni verildi.

HABER MERKEZİ15 Ekim 2025 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Sürdürülebilir yatırımda yeni bir adım: Vakıf Katılım Portföy faaliyete başladı
ABONE OL

Vakıf Katılım Portföy, katılım finans ilkeleri doğrultusunda bireysel ve kurumsal müşterilere özel projeler geliştirirken, girişim sermayelerini destekleyerek yeni fon modelleri oluşturmayı hedefliyor.

"Sermayesinin tamamı Kurumumuza ait yeni iştirakimizle sermaye piyasalarında kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz."

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali AKBEN, "Portföy yönetimi sektörüne yeni bir soluk getirmenin ve dinamik bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sermayesinin tamamı Kurumumuza ait olan Vakıf Katılım Portföy ile sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak, yeni ve farklı yatırım alternatifleri geliştirerek yatırımcılara sunacağız. Şirketin faaliyete geçmesi ile birlikte Kurumumuzun finansal hizmetlerdeki kapsayıcılığını artırmayı ve faizsiz finans sektörünün gelişimine destek vererek "Katılım Bankacılığında referans kurum olma" vizyonumuza önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni iştirakimiz ile hem Kurumumuzun sermaye piyasalarındaki etkinliğini artıracağız hem de geleneksel bankacılığın dışında yatırım yapmak isteyen geniş bir kitleye ulaşarak katılım finans ilkelerinden taviz vermeden sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.