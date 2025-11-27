Sürdürülebilirlikte kritik işbirliği! BM ile Ankara'da imzalar atıldı

Kamu Gözetimi Kurumu'ndan (KGK) yapılan açıklamada, protokolün bugün KGK Başkanı Hasan Özçelik, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da imzalandığı bildirildi.

Sürdürülebilirlik raporlamasının, küresel ölçekte şirketlerin finansal ve finansal olmayan performanslarını bütüncül bir çerçevede ele aldığı ve yatırımcı güvenini doğrudan şekillendirdiği belirtilen açıklamada, "Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeler, IFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartlarının yaygınlaşması, tedarik zincirlerinde şeffaflık gereklilikleri ve yatırımcı odaklı sürdürülebilirlik kriterleri, raporlamayı artık yalnızca bir uyum meselesi değil, ekonomik rekabet gücünün temel şartı haline getirmektedir. Türkiye, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları'nı zorunlu hale getiren ilk ülke olarak bu dönüşümde öncü bir rol üstlendi." ifadesi kullanıldı.

- ULUSAL VE KÜRESEL RAPORLAMA STANDARTLARI ARASINDA KÖPRÜ

Açıklamada, bu durumun ulusal raporlama altyapısının, uluslararası normlarla güçlü şekilde entegre edildiği bir ekosistemin oluştuğunu gösterdiği belirtildi.

UN Global Compact'e katılan kurumların, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki "On İlke"ye yönelik ilerlemelerini, her yıl nisan-temmuz döneminde İlerleme Bildirimi (CoP) kapsamında paylaştığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İşbirliği protokolü, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin yükümlülüklerini CoP ve TSRS arasında daha uyumlu ve bütüncül bir şekilde yönetebilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda taraflar, iki standardın kesişim alanlarının belirlenmesi, şirketlere yönelik ortak bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama kapasitesini güçlendirecek çalışmaların geliştirilmesi konularında işbirliği yapacak. Bu işbirliği, iş dünyasına uluslararası raporlama standartlarına uyumu kolaylaştırma, yatırımcı ve tedarik zinciri beklentilerini daha etkin karşılama, kurumsal sürdürülebilirlik olgunluğunu artırma, Türkiye'nin sürdürülebilirlik ekonomisindeki rekabet konumunu güçlendirme gibi stratejik katkılar sağlayacak."

- GÜVENİLİR EKOSİSTEM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, sürdürülebilirlik raporlamasının artık sadece bir uyum yükümlülüğü değil, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur olduğunu belirtti. KGK ile imzaladıkları protokolün sağlayacağı avantajlara değinen Dördüncü, şunları ifade etti:



"İşbirliği, Türkiye'nin hem ulusal hem küresel raporlama standartlarıyla uyumlu, güvenilir ve bütüncül bir ekosistem oluşturma yolculuğunda önemli bir adımdır. UN Global Compact'e katılan kurumların, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki On İlke'ye yönelik ilerlemelerini her yıl paylaştıkları CoP ile TSRS'nin birlikte ele alınması, şirketlerimizin sürdürülebilirlik performansını daha görünür, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir kılarak iş dünyamıza güç katacaktır."

KGK Başkanı Hasan Özçelik de TSRS'nin, iş dünyasının yeşil pasaportu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şirketlerimizin, finansal piyasalarla konuştuğu ortak dildir. Küresel piyasalarda var olmanın, ürün ve hizmetlerin serbestçe dolaşabilmesinin vizesidir. UN Global Compact Türkiye ile imzaladığımız bu protokol sayesinde TSRS ile CoP kapsamındaki raporlamalar arasındaki köprüyü güçlendiriyor, şirketlerimizin hem ulusal düzenlemelere uyumlarını hem de küresel sorumluluklarını tek, tutarlı ve karşılaştırılabilir bir raporlama çerçevesi içinde yönetebilmelerine katkı sağlıyoruz. Böylece Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki rekabet gücünü, güvenilir ve şeffaf raporlamaya dayalı kalıcı bir avantaj haline getirmeyi hedefliyoruz."