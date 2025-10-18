Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, Türkiye-Suriye ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni dönem iş birliği perspektiflerini belirlemek amacıyla 'Suriye Bilgilendirme' paneli düzenledi. MÜSİAD Gaziantep Şubesi Sektör Kurulu Komisyon Başkanı Yardımcısı Mehmet Salih Balta moderatörlüğündeki panele, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyh El-Kar, Uluslararası İş Formu Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı, Halep Sanayi Odası Başkanı Imad Taha Alkasem, Halep Ticaret Odası Başkanvekili Hüseyin İsa, Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosluk Ticaret Ateşeleri Tekin Çitoğlu, Sefa Akgül ve ile 200'ü aşkın iş insanı katıldı.

"TABİR CAİZSE HALEP'İ GAZİANTEP'E GETİRDİK"

Panelin öneminde bahseden ve hedeflerinin 2 ülke arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu söyleyen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, "Bu toplantıyla tabir caizse Halep'i Gaziantep'e getirdik. Gaziantep ve komşu illerdeki iş insanlarımız Halep'teki en güncel durumlarla alakalı bilgi sahibi olacaklar. Mevcut gümrük rejiminden, oradaki şirket kurulumlarına gibi birçok sorunun cevabını bu panelde almış olacaklar. Yeni dönemle birlikte başta ticaret bakanımız Ömer Bolat'ın da çalışmalarıyla çok hızlı bir şekilde biz inşallah savaş döneminden önceki gibi dış ticaret hacminin de çok kısa bir sürede üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde 5 milyar dolar ticaret hacmini yakalayacağımız konusunda şüphemiz yok" dedi.

"TOPLANTI 2 ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ FAALİYETLERE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Panelin 2 ülke ticaretini önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyh El-Kar, "MÜSİAD gibi bir kurumun organize ettiği bu gibi toplantılar iki ülke arasındaki ticari faaliyetlere ve sanayiciler arasındaki görüşmelere büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Özellikle Halep ile Gaziantep'in stratejik ortaklığı anlamında Gaziantepli işadamlarınım yapacakları projeler çok büyük rol alacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizin kalkınmasında Türk sanayicileri ve özellikle Gaziantep'te bulunan sanayicilere büyük rol düşüyor. Yapacakları çalışmalarla ve ortak projelerle ayağa kalkmamız da ve yeniden ihya olmamız da büyük bir katkılar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAĞIZ"

İş insanlarını Suriye'deki ticaret ve yatırımlar konusunda bilgilendirmenin öneminden bahseden Uluslararası İş Formu Başkan Tardımcısı Gazi Mısırlı ise, "Bugün güzel bir panel yapıyoruz. Burada iş adamlarına Suriye ile nasıl iş yapılır, nasıl ticaret yapılır ve nasıl yatırım yapılır gibi konularda fikir alışverişinde bulunacağız. Bence bu panel bu nedenle çok önemli. Bugün MÜSİAD üyeleri ve Gaziantepli iş insanları için çok önemli bir program hazırladık. Ekonominin babaları şu anda buradalar. Onlara soru soracaklar, cevap alacaklar ve orada nasıl ticaret yapılacağını anlamaya çalışacaklar" şeklinde konuştu.

"İKİ ÜLKENİN KARŞILIKLI POZİTİF MENFAATİ İÇİN BU TOPLANTI YAPILIYOR"

Halep Sanayi Odası Başkanı Imad Taha Alkasem de 2 ülkenin ekonomik iş birliği için panelin önemli olduğunu vurgulayarak, "İki ülkenin karşılıklı pozitif menfaati için bu toplantı yapılıyor. Bu toplantı sayesinde 2 tarafın neler yapabileceğini, birbirine nasıl yardımcı olabileceğini, Suriye'deki yatırımların nasıl sağlanacağını ve kolaylaştırılacağını konuşmak amacıyla iş adamlarıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.